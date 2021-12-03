Yıl başından bu yana çip krizi nedeniyle tedarik sorunlarının yaşandığı otomotiv sektöründe, son haftalarda ise yoğun bir fiyatlama mesaisi harcanıyor. ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi beklediğini söyledi.

YÜZDE 50 ÖTV DİLİMİNE GİREN ARAÇLAR

En son Ağustos ayında güncellenen mevcut ÖTV sistemine göre, 1.6 litre altındaki motor hacmine sahip bir otomobil, vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçmediği sürece yüzde 50 vergi diliminde kalıyor. Satış fiyatına göre bakıldığında ise, 265 bin TL'nin altında satılan 1.6 litre motor hacmindeki otomobiller yüzde 50 ÖTV dilimine giriyor. Bir üst dilim olan yüzde 80 ÖTV oranına çıkan otomobillerde ise alt sınır 320 bin TL olarak belirlenmişti.

Fakat, Aralık ayı itibariyle yayınlanan yeni fiyat listeleri, ulaşılabilir ve ekonomik olması amacıyla üretilen birçok modelin bile artık yüzde 80 ÖTV dilimine çıkmasına neden oldu.

Son olarak, otomotiv sektöründeki yaşananları Habertürk'e değerlendiren Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu'nun, önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeniden bir matrah güncellemesi beklediğini söylemesi de sektörün somut bir talebi olarak değerlendirilebilir.

ÖTV GÜNCELLENDİ

Öte yandan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, araç fiyatlarındaki artış trendini değerlendirmişti. Fiyat artışları nedeniyle araçlardaki vergi dilimini değiştirdiğini ve ÖTV matrah oranlarının beraberinde güncellendiğini söylemişti.

Bozkurt, çip krizinin iyi yönetilmesi durumunda, sorunun en iyi ihtimalle 2022 yılı ortasında biteceğini, en kötü senaryo ile 2022 yıl sonuna sarkabileceğini öngördü.

SİPARİŞ PLANLAMASINDA SIKINTI YAŞANIYOR

Bozkurt kurdaki dalgalanma konusuna da değinmişti. Planlama yapmada sorunlar getirdiğini söyleyen Bozkurt, önümüzdeki dönem sipariş planlaması ile ilgili sıkıntıların yaşandığını belirtti.

"ARAÇ ALMAK İSTEYEN BİRİ VARSA BU DÖNEMİ KAÇIRMASIN"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründe geçen yıldan daha fazla bir talep olduğunu ancak çip sorunu nedeniyle stoklarda yeterli araç bulunmadığı için karşılanamadığını belirtmişti. Bozkurt, "İçinden geçtiğimiz süreçte şöyle söylüyorum, bugün araç almayı düşünen birisi aracı buluyorsa alsın, bu dönemi kaçırmasın." diye konuşmuştu.



