Araba, otobüs değil uçak! Yolcular aşağı inip böyle itti...
Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanında sıra dışı anlar yaşandı. Lastiği patlayan uçak, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
04 Aralık 2021, Cumartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada hızla yayılarak gündem olan görüntülerde, Tara Air’e ait lastiği patlayan bir uçağın, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarılmaya çalışıldığı görüldü.
UÇAĞI TAŞIYACAK ARAÇ BULUNAMADI
Nepalli Gazeteci Sushil Bhattarai, Twin Otter tipi uçağın pistin ortasında kaldığını, uçağın pisti işgal etmesinin ardından yolcuların ve güvenlik görevlilerinin Uçak krizini çözmek için bir araya geldiğini aktardı.
Lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.
LASTİĞİ PATLAMIŞ
Tara Air da yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı. Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Bir Twitter kullanıcısı, o anların görüntülerini Twitter'da paylaştı ve "Muhtemelen sadece bizim Nepal'de!" diye şaka yaptı. Video yayına alındığı andan itibaren 55.000'den fazla görüntüleme ve tonlarca yorum aldı.