Çip krizi , korona virüs derken tüm dünyada otomobil üretimi sekteye uğradı. Hal böyle olunca Türkiye'de de sıfır otomobil bulmak zorlaştı. Uzman isimler sıfır kilometre otomobildeki stok problemleri nedeniyle ikinci el satışında 'bekle-gör' döneminin başladığını söylüyor. Ayrıca hızlı fiyat artışı nedeniyle 30 bin araç ilandan kaldırıldı.

Çip krizinin açtığı sorunları ve ikinci el otomobillerin fiyatlarını gören vatandaşlar, satılık araçlarını vermekten vazgeçti. İlan platformlarından ortalama 30 bin araç ilanının kaldırıldığına dikkat çeken araç satış yetkilisi Muhammed Ali Karakaş "İlanını kaldırmayan birçok şirket ve araç sahibi, birkaç saat içinde satış fiyatında yaklaşık yüzde 20 artışa gitti. Ülke ekonomisindeki gelişmeler, ikinci elde de belirleyici unsur olacak. Şu anda alıcı ve satıcılar tamamen bekle-gör politikası uyguluyor." dedi.

Sıklıkla gündeme gelen spot sıfır kilometre ikinci el araçlarla ilgili de konuşan Karakaş "Sıfır kilometre araç bayide satılır. Online ilan platformlarınının sıfır kilometre araç satışını kaldırması adına bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor. Aksi takdirde parası en çok olan, elinde en çok otomobil olan fiyatı ve piyasayı belirler, karaborsanın önü alınamaz." şeklinde konuştu.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA BEKLE-GÖR DÖNEMİ

Son bir aylık süreçte tekrar gündeme oturan ikinci el araç piyasasında, önemli bir etken haline gelen döviz kurunun sıfır kilometre araç fiyatlarına direkt yansıdığını ifade eden Muhammed Ali Karakaş "Ancak stok problemleri, ikinci elde neredeyse tüm araçların fiyatlarında radikal yükselişlere neden olurken, sadece 23 Kasım 2021 tarihinde, dövizdeki hızlı artışla aynı gün içinde ilan platformlarından ortalama 30 bin aracın ilanı kaldırıldı.İlanını kaldırmayan birçok şirket ve araç sahibi de birkaç saat içinde satış fiyatında yaklaşık yüzde 20 artışa gitti, bu da satış kaygısı güdülmediği, beklemeye geçildiği anlamını taşıyor.

Ülke ekonomisindeki gelişmeler, ikinci elde de belirleyici unsur olacak. Şu anda alıcı ve satıcılar tamamen bekle-gör politikası uyguluyor." dedi.

"SPOT SIFIR KİLOMETRE İKİNCİ EL ARAÇ"

Son günlerde basında sıklıkla yer alan "spot sıfır kilometre ikinci el araç" konusuna da değinen Karakaş "Pandeminin başından bu yana dikkat çekmek istediğimiz şey şu; sıfır kilometre araç bayide satılır. Online ilan platformlarınının sıfır kilometre araç satışını kaldırması ve yeni ilanlara müsaade etmemesi adına bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor.

Aksi takdirde parası en çok olan, elinde en çok otomobil olan fiyatı ve piyasayı belirler, bu karaborsanın önü alınamaz. Bugün hiçbir bayide sıfır araç bulunamazken, ilan platformlarında 2 binden fazla sıfır araç ilanıyla karşılaşmamız durumun ciddiyetini gösteriyor." yorumunu yaptı.