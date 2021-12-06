Firmalar müşterilerine otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çıları engellemek. İşte araba alım satımındaki yeni yöntem ve sıfır otomobiller için firmaların aldığı önlemin detayları

Sıfır araç satan firmalar müşterilerine aldıkları otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çıları engellemek.

Sabah yazarı Ufuk Sandık konuyla ilgili edindiği bilgileri bugünkü köşesinde okurlarıyla paylaştı. İşte yazının ilgili kısmı:

Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi. Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak.

BAYİLERDEKİ FİYATLARILA GALERİ FİYATLARI ARASINDAKİ FARK

Böylece ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatların yükselmesini durdurmak. 'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.

ARAÇ SATIN ALMAK İSTEYEN MÜŞTERİYE AL-SATÇILARI AYIRT EDEBİLMESİ İÇİN FIRSAT

Otomotiv sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulamasına başlamıştı. SABAH Gazetesi'nde kısa bir süre önce yayımlanan habere göre kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından kısmen de olsa etkili oldu.

AVRUPA'DA İKİNCİ EL FİYATLARI ARTTI

İkinci el otomobilde yaşanan fiyat artışı sadece Türkiye'ye özgü değil. Çip krizi nedeniyle sıfır otomobil bulunamadığı için Avrupa'da da ikinci el otomobil fiyatları artıyor. Avrupa'da fiyatlar yüzde 5 ila 10 arasında arttı. Ancak, Avrupa'da 'al-sat'çılar olmadığı için fiyatlar sadece arz-talep dengesiyle oluşuyor.











