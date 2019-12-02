Araba tavan lekeleri nasıl çıkar? Araç tavan döşemesi temizleme yöntemleri Araçların tavanları zamanla kirlenir. Bunun nedeni toz kaynaklı, saçımızın değiyor olması, sigara içiliyor olması veya bir şey sürülmüş olmasından kaynaklı olabilir. Araç içi temizliğini gösteren noktalardan bir tanesi de araç içi tavan temizliğidir. Araba tavanı lekeleri canınızı sıkıyor ve araç tavan döşemesi temizliği yapmanız gerekiyorsa bununla ilgili bir pratik yöntemler mevcut. Araba tavan lekeleri çıkartma yöntemleri veya araç tavan döşemesi temizleme yöntemleri haberimizin detaylarında.