Araba tavan lekeleri nasıl çıkar? Araç tavan döşemesi temizleme yöntemleri
Araçların tavanları zamanla kirlenir. Bunun nedeni toz kaynaklı, saçımızın değiyor olması, sigara içiliyor olması veya bir şey sürülmüş olmasından kaynaklı olabilir. Araç içi temizliğini gösteren noktalardan bir tanesi de araç içi tavan temizliğidir. Araba tavanı lekeleri canınızı sıkıyor ve araç tavan döşemesi temizliği yapmanız gerekiyorsa bununla ilgili bir pratik yöntemler mevcut. Araba tavan lekeleri çıkartma yöntemleri veya araç tavan döşemesi temizleme yöntemleri haberimizin detaylarında.
Bazı insanlar vardır ki araç içi temizliğine oldukça önem verirler. Hem sağlık açısından hemde temizlik yönünden araç içi temizliği oldukça önemlidir. Araç içi temizliğinin bir noktası da araba tavanıdır. Araç tavan döşemesi temizliği zor gözükse de püf noktaları bilinirse gayet kolay bir şekilde temizlenebilir. Araba tavan lekeleri nasıl çıkar sorusunun cevabı haberimizde.
Araba tavan lekeleri nasıl çıkar? Araç tavan döşemesi temizleme yöntemleri
- İlk olarak bilinmesi gerekir ki araç kullanım sıklığına göre ve içerisinde sigara içilme kuralına göre araç tavan döşemesi temizliği süresi değişilik gösterecektir.
- Araba tavan lekeleri temizlenmezse kalıcı olabilir. Bu nedenle araç tavan döşemesi temizliğini belirli periyotlarda yapılmalıdır.
- Araç temizliği yaparken marketlerde satılan araba iç döşeme temizliği için satılan temizlik malzemelerinden kullanabilirsiniz. Temizliğe başlarken 2 adet temiz kuru bez, bir adet kova, ılık su ve kolaylık olması açısından püskürtme şişesi olan bir kap.
- Araç iç tavan temizliğinde kullanılan bezlerin mikrofiber olmasına özen gösterin. Böylece toz ve kirlerin bir çoğunu daha rahat temizleyebilirsiniz.
- Tavanı temizlerden köpük püskürtme şişeniz yoksa kovada hazırlanan deterjanlı suyu bol miktarda köpürtün.
- Tavanı temizlerken lekelerin üzerine bol miktarda köpük sürün. Lekelerin kolay kabarmasını ve çabuk çıkmasını sağlayacaktır.
- Tavanı temizlerken çok ıslatmamaya özen gösterin. Aksi halde tavan içi döşemesi tavana olan yapışkan özelliğini kaybedebilir ve sarkmalar olabilir.
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