Araba tramvay yoluna girdi! Vatandaşlar hayretle izledi
Fatih'te tramvay bekleyen vatandaşlar otomobille karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Tramvay yoluna giren sürücünün raylarda mahsur kalması güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
03 Ocak 2022, Pazartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı. Alt geçitteki istasyonda tramvay bekleyenler otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücünün tramvay yoluna girip raylarda mahsur kalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Topkapı Tramvay durağında geçtiğimiz perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledi.
Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü burada mahsur kaldı.
Durakta bekleyen yolcular, sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı. Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.
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