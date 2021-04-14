Arabalar yarışıyor (Oyun)
Bu oyunumuzda çocuğunuzun dengeli bir şekilde yolu takip etmesini sağlayarak, onun küçük bedeninin kontrollü hareket koordinasyonları güçlenecektir.
14 Nisan 2021, Çarşamba 11:22 Son Güncelleme:
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NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzla birlikte bantları kullanarak bir araba yarışı pisti oluşturun. Uzun çizgilerden oluşan bir yol yarışı eğlenceli hale getirebilir. Başlangıç ve bitiş noktalarını da belirleyin. Daha sonrasında çocuğunuzla beraber arabalarınızı yarıştırın. Ama unutmayın ki yol çizgisinin dışına çıkan oyunu kaybeder!