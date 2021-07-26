Arabanın içinde kilitli kalmış bir köpek gördüğünüzde ne yapmalısınız?

Evcil hayvanlarıyla seyahat edenler bazen kısa süreli de olsa köpeklerini araç içinde bırakabiliyor. Bazı durumlarda abanın içinde kalmaları ölümle sonuçlanabiliyor. Peki sıcak bir günde arabanın içinde kilitli bırakılmış bir köpeği gördüğümüz zaman ne yapmalıyız? Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA)'nin yaptığı açıklamaya göre, dışarı 22 derece olduğunda, bir saat içinde kapalı bir arabanın iç sıcaklığı 47 dereceye yükselebiliyor. Aşırı sıcaklarda ise bu oran daha da yükseliyor. Arabada kilitli bir köpek gördüğünüzde yapmanız gereken şeyler şöyle...

SICAK ÇARPMASI BELİRTİLERİNİ KONTROL EDİN

Köpekler vücut ısılarını düşüremedikleri zaman sıcak çarpmasına maruz kalırlar. Sıcak çarpması belirtileri, köpeğin uykulu ve yıpranmış görünmesi, nefes nefese kalması ve ağzından salya akmasıdır. Köpeğin sıcak çarpmasına maruz kaldığını fark ettiyseniz, çevrede arabanın sahibini araştırın. Aracın plaka ve rengini de not almayı ihmal etmeyin.

PROFESYONELLERDEN YARDIM İSTEYİN

Köpeğin kilitli arabanın içinde gözle görünür bir şekilde acı çektiğini görüyorsanız itfaiye veya polise haber verin ve olay yerinden ayrılmayın. Polisi aradığınızda köpeğin durumunu ve arabanın plakasını vermeyi ihmal etmeyin.

Olay yerinde köpeğin fotoğraf ve videolarını çekin ve çevredeki tanıkların isimlerini not edin.

ARABANIN CAMINI KIRARKEN DİKKAT

Eğer yetkililer zamanında olay yerine varamazsa çevrede sizi destekleyecek tanıklar da varsa arabanın camını kırmak bir diğer seçenek olabilir. Ancak yasal hükümlülükleri unutmamanız gerekiyor. Bu durum sonrasında başınızı ağrıtabilir.

Köpeği arabadan çıkarttıktan sonra sıcaktan korumalı ve klimalı bir yere almalısınız. Ardından derhal veterinere götürmelisiniz.

İLK YARDIM

Köpeğin ilk yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız öncelikle onu serin bir alana yerleştirmelisiniz. Ardından üzerine su dökün. Soğuk su köpeğin şoke girmesine neden olabileceğinden ılık su dökmeye dikkat etmelisiniz. Sıcak çarpmasından muzdarip köpeği serinletmek için ıslak havlu veya vantilatör de kullanabilirsiniz. Köpeğe az miktarda su içirin ve nefesi normale dönene kadar ıslatmaya devam edin. Köpek titremeye başlarsa çok fazla soğuk suya maruz kalmıştır. Bu duruma dikkat edin. Köpeğin nefesi normale döndüğünde onu veterinere götürün.







