Arabası olan herkesi ilgilendiren kritik detay! 24 milyon araç...

Lastikler aracın yolla temasını sağlayan hayati parçalar. Bu nedenle bakımı ve zamanında değişimi, elbette bu konudaki doğru tercih de çok önemli. Ayrıca son dönemde hammadde, lojistik, enerji maliyetlerindeki ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak lastik fiyatlarındaki artış da bir hayli fazla. Yani yakıt tasarrufu sağlayacak lastiği seçip lastiğin ömrünü uzatmak için gerekli olan ayrıntılara dikkat ederek bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Peki bu nasıl olacak? Merak edilen tüm detayları Michelin uzmanlarına sorduk.

NE ZAMAN DEĞİŞMELİ?

Otomobilde lastiklerin (yaz/kış) minimum diş derinliği 1.6 milimetre (mm) olmalı. Lastikler bu sınıra kadar performans sağlar. Lastikleri vaktinden önce yenileyerek aslında 1.6 milimetre diş derinliğine inene kadar kullanabilmek için ödeme yaptığınız bir lastiği, örneğin diş derinliği 3 milimetredeyken çöpe atmış olursunuz. Sırf bu yüzden dünyada her yıl fazladan ortalama 400 milyon lastik kullanılıyor. Bu da her yıl 35 milyon ton daha fazla karbondioksit emisyonu anlamına geliyor. Lastiklerin vaktinden önce değiştirilmesinin çevresel etkisine ek olarak, aynı zamanda bizler için de kayda değer bir maliyete sebep oluyor. Öyle ki yalnızca Avrupa’da bu maliyet artışı 6 milyar Euro’ya ulaşıyor.

UZUN SÜRE PARK EDENLER DİKKAT!

Araç 15 gün yerinde kalsa lastik biçimsel olarak zarar görmez. Fakat 1 ay ya da daha uzun süreli hareketsiz kalacak araçların lastik hava basınçları yaklaşık ‘+10 PSI’ daha yüksek uygulanmalı. Sürüş sırasında bu basınç değeri araç üreticisinin tavsiyesine göre geri çekilmeli. Uzun süre bekleyen lastiklerin karkaslarında eğilme gibi sorunlar ve buna bağlı titreşim ile ses gibi şikayetler oluşabilir. Ancak bunlar üretim hatası olarak adlandırılamayacak durumlardır.

YENİ TARİHLİSİ ŞART MI?

Lastiklerde raf ömrü 10 yıldır. Bu sebeple henüz kullanılmamış bir lastiğin 1 yıl önce ya da 1 ay önce üretilmiş olması herhangi bir performans farkına neden olmaz. Lastik yola çıktıktan sonra aşınma başlar, raftaki lastikler için böyle bir durum söz konusu değildir. Öte yandan 5 yıl veya daha fazla süre kullandığımız lastiklerimizin uzman bir servis tarafından yılda en az bir kez ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmesi önemli. 10’uncu yılını doldurduğu halde diş derinliği 1.6 mm’den fazla ve iyi görünen lastikleri yenilemek gerekiyor.

SEÇİM YAPARKEN...

Lastik seçimi yapılırken üç temel noktaya odaklanılması gerekiyor; lastik ebadı, sürüş tarzı ve mevsim koşulları. Sürücünün sürüş dinamiklerini ve beklentilerini göz önüne alarak lastik ve sırt deseni seçimi yapması gerekiyor. Yakıt tasarrufu odaklı bir sürücü, çok daha uzun ömürlü olan ve yuvarlanma direnci düşük lastikleri tercih edebilir. Kış koşullarıyla çok nadir karşılaşılıyorsa, dört mevsim bir lastik almak seçenekler arasında olabilir. Kış koşullarının sık karşılaşıldığı ya da karlı bölgelere gerçekleştirilecek şehirler arası seyahatlerde mevsime uygun olacak şekilde yaz ve kış lastiği seçimleri yapılması oldukça önemli.

EBAT VE JANT BÜYÜRSE NE OLUR?

Daha iyi yol tutuşu (viraj) ve direksiyon tepkilerine sahip oluruz. Ayrıca daha estetik bir görünüm de kazanılır. Bunun yanı sıra konfor belirli bir oranda düşebilir.

4 MEVSİM LASTİĞİN AVANTAJI NELER?

Yaz için ayrı, kış için ayrı lastiklerin alınması maliyetin 2 katına çıkmasına neden oluyor. Oysa dört mevsim lastikler tasarımı itibarıyla yıl boyunca hareketlilik ve güvenli sürüş sağlar. Fakat dört mevsim lastikler, yoğun kar yağışı gibi aşırı hava koşullarının üstesinden gelmek için üretilmemiştir. Bunun yerine ıslak zemin, hafif buzlanma ve hafif kar yağışı gibi koşullarda en iyi performansı sergilerler. Bu yüzden dört mevsim lastikler, kış koşulları ile nadiren karşılaşılan durumlarda mevsim geçişlerinde lastiklerini değiştirmek istemeyen sürücüler için öneriliyor. Bu tür lastiklerde kış sertifikası yani (3PMSF) olup olmadığına bakılmalı. Nadiren zorlu kış koşullarıyla karşılaşan müşterilerimize kış sertifikalı 4 mevsim lastikleri öneriyoruz.

RAKAM VE HARFLER NEYİ İFADE EDİYOR?

Lastiğin üzerinde çeşitli rakam ve harfler yer alır. Hepsinin bir anlamı var. Piyasada oldukça popüler olan 205-55-R1691V lastik ebatından örnek verelim.

PATLAK NASIL TAMİR EDİLMELİ?

Piyasada aşina olduğumuz üç temel tamir yöntemi vardır.

1-Standart yama.

2-Fitil.

3-Mantar yama.

Biz Michelin olarak kesinlikle standart yama ve fitilin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz çünkü bu tamir yöntemleri lastiğin sadece iç kısmından hava sızdırmazlığını sağlıyor. Fakat darbe alınan yerde oluşan deliğin açık kalmasından dolayı, bir suyun üzerinden geçtiğinizde ya da yağmurlu bir havada sürüş yaptığınızda lastiğin karkası dediğimiz çelikten oluşan iskeletine su girmesine sebep oluyor. Bu su zamanla pasa dönüşüyor. Paslanma da çok kısa bir süre içerisinde lastikte seperasyon dediğimiz ayrışma sorununa neden olur. Bu durum meydana gelirse lastik tamir edilemez. O yüzden her zaman mantar yama tercih edilmeli.