Kışın soğuk hava şartları motorun düzgün bir şekilde çalışmasını zorlaştırırken, kar ve buz da araçların çekişini sınırlayabiliyor. Çok sayıda parçası sıcak çalışmak üzere tasarlanan araçlara gerekli bakım yapılmazsa, kış aylarında ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Kış lastikleri kış şartlarında çok daha iyi performans sergilediğinden kış lastiği kullanmak, sürücüleri güvenli sürüşe bir adım daha yaklaştırıyor. Türkiye’de Kasım 2012’de yürürlüğe giren yönetmelikle 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan bütün ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirilmiş durumda. Buna göre şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık’ta başlayacak.

UZUN YOLDA HAVAYA DİKKAT

Yağışlı ya da buzlanmaya neden olacak kadar soğuk havalarda araçları mümkün olduğunca yavaş kullanmak gerekiyor. Dikkatli şekilde araç kullanmak kazaların önüne geçilmesinde en önemli maddelerin başında geliyor. Özellikle uzun yola çıkılacağı zamanlarda hava şartlarını iyi planlamak gerekiyor. Yola çıkmadan önce geçilecek güzergahlar üzerindeki hava durumunun kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Kış ayları gelmeden motor soğutma suyuna antifriz konulmalı, dizel motorlarda kızdırma bujileri kontrol edilmeli. Hava filtresinin kışlık konuma alınması, lastiklerin hava basınçları ayarlanması ve kalorifer tesisatı gözden geçirilmesi de önemli.

AŞINMIŞ FİLTRELER DEĞİŞTİRİLMELİ

Uzun süre kullanılmış veya yaz aylarında uzun yollara maruz kalmış filtreler, kış aylarında otomobillerin geç ısınmasına neden olabiliyor. Ayrıca kış aylarından önce motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi ve eksikse tamamlanması gerekir. Düşük sıcaklıklarda motor yağının akışkanlığını sürdürmek, yüksek sıcaklıklarda ise yağın aşırı seyreltilmesinin önüne geçmek için motor yağının kaliteli ve güvenilir bir markadan seçilmesi motorun ömrü için yüksek fayda barındırıyor.

AKÜ ARACIN KALBİ

Kış aylarında araçlardaki elektrik sarfiyatı artacağı için akünün mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Ömrünün sonuna gelmiş bir akü olmadık bir yerde sürücüyü yolda bırakabilir. Bununla birlikte yakıt filtresi, karbüratör, enjektörlerin kontrolü de sağlanmalı. Sileceklerin yıpranmışsa değişmesi ve farların kontrol edilmesi de önemli kriterler.

SÜSPANSİYON VE DİREKSİYONU ÖNEMSEYİN

Aşırı ısı değişiklikleri nedeniyle oluşan çukurlar ve yol yüzeyinde bulunan tuz ve kum gibi aşındırıcı maddeler otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınmasını hızlandırabiliyor. Salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon elemanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.