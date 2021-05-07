Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bu detaya dikkat!

Bilal Emin Turan'ın haberi şu şekilde; Uzun yola çıkmadan önce araç bakımı ihmal edilmemeli. Aracın sizi yarı yolda bırakmaması için önemli olan bu bakım, aynı zamanda konforlu ve tasarruflu bir yolculuk da sağlar.

RADYATÖR

Yaz aylarında en sık karşılaşılan sorunların başında hararet yer alıyor. Radyatör bu yüzden aracın en önemli parçalarından biri ve aracın ideal çalışma ısısını dengeler. Soğutma suyunun seviyesi zamanla buharlaşmadan dolayı düşebilir. Su seviyesi mutlaka kontrol edilmeli. Eksilme varsa eklenmeli. Bu basit önlemin alınmaması motor indirmeye kadar giden ciddi masraflar çıkarabilir. Motor tamamen soğumadan radyatör kapağını açmayın. Yolculuklarda hararet saatini sık sık kontrol edin.

MOTOR YAĞI

Aracın performansı ve yakıt tasarrufu için motor yağı, kilometresi geldiyse mutlaka değiştirilmeli. Yıllık bakıma çok az bir süre kaldıysa, bakımı öne alıp yola öyle çıkın. Motor yağını da mevsime göre seçin. Türkiye şartları için 5W-30 motor yağı tavsiye ediliyor. Yağ seviyesini aracı çalıştırmadan önce kontrol edin. Yağın azalması sürtünmeyi azaltacağından daha maliyetli sorunlara neden olur.

FİLTRELER

Sürücünün araçtan maksimum performans elde edebilmesi için filtreler önemli. Filtreleri değiştirmek için yıllık bakım zamanını beklemeyin. Tozlu yollardan gittiyseniz hiç zaman kaybetmeden özellikle hava filtrelerini değiştirin. Fitre, kirlenmiş veya tıkanmışsa motora temiz hava gitmez. Yakıt tüketiminde yüzde 10-15 civarında artış olur.

LASTİK-STEPNE

Lastikler, aracı yola bağlayan hayati bir parça. Lastiklerin diş derinliği 1.6 mm’nin altındaysa değiştirilmeli. Yarık, çatlak ve sertleşmiş lastikleri yenileyin. Kış lastiğini yazın kesinlikle kullanmayın. Frenleme mesafesini ve yol tutuşunu olumsuz etkiler. Yakıt tüketimini artırır.

Lastik hava basıncı araç için önerilen değerlerde olmalı. Basıncı ayarlarken yük ağırlığını da göz önünde bulundurun. Çoğu araçta bu değerler sol ön kapı açılınca görülebilir. Uzun yol haliyle yıllarca kullanılmayan stepneye ihtiyaç olabilir. O nedenle stepnenin kullanılabilir ve yeterli hava basıncına sahip olmasına dikkat edin, lastik patlarsa yolda kalmayın.

ROT-BALANS

Uzun yolda direksiyon hakimiyetini sağlayabilmek için aracın rot-balans ayarının yaptırılması gerekiyor. Lastiklerdeki balans farkı şehir içinde yavaş ilerlendiği için çok hissedilmez. Eğer aracınızı yüksek hızda kullandığınızda sağa ya da sola çekme, direksiyonda titreme gibi bir durum hissederseniz bu ayarı mutlaka yaptırın. Yüksek hızlarda balansı olmayan lastik konforu bozar ve teknik sorunlara da davetiye çıkarır.

AKÜ KONTROLÜ

Akü araçların kalbi gibidir. Bakım yaptırırken akünün de kontrol edilmesini isteyin. Akülerin oksitlenme yapmasına ve ömrünün kısalmasına neden olan en önemli etken sıcak havadır. Oksitlenme gibi durumlar kontrol edilmezse aracınız sizi yolda bırakabilir.

FREN

Frenler ihmale gelmez. Kış boyunca yoğun trafikte durkalk yaparak ilerliyorsanız fren balatalarının ömrü kısalır. Fren esnasında balatalardan ses geliyorsa, durma mesafesi uzadıysa uzun yaz tatili öncesinde frenleri mutlaka kontrol ettirin. Fren hidroliğinin kontrolü de balataların kontrolü kadar önemlidir. Fren ayarının bozuk olması, gerektiğinde durmanızı engellerken, lastiklerin hızlı aşınmasına yol açar.

SİLECEKLER

Özellikle gece yolculuklarında camın temiz olması görüş açısı için önemlidir. Burada ise görev sileceklere düşer. Eğer sileceklerden çok ses geliyorsa, camda iz bırakıyorsa ve sertleşmişse değiştirmeniz gerekir. Silecek suyu haznesinin de yola çıkarken dolu olması önemli. Her ihtimale karşılık bagajınızda yedek su bulundurmanızda fayda var.

FAR

Tüm farların yandığından emin olun. Özellikle sinyal ve fren lambaları uzun yolda hayati öneme sahiptir. Farların temiz olması da görüş kalitesi için önemli.

KLİMA

Gündüz yolculuk yapıyorsanız ve klimanız arızalıysa yazın bunaltıcı sıcağı işkence gibi gelir. Camları açmak ise yakıt tüketimini artırdığı gibi rüzgar gürültüsü sizi yorar. Soğutma ve ısıtma sorunu yaşıyorsanız yola çıkmadan önce klimanızı kontrol ettirin, gaz ölçümü yaptırın.

SİGORTA-KASKO

Zorunlu Trafik Sigortası ve kasko, aracın bakımı kadar önemli. Trafik sigortası yaptırmamanın öncelikle 144 lira para cezası var. Olası kaza durumunda karşı tarafın maliyetini karşılayan bu sigorta yoksa cebinizden para çıkar. Kasko ise hem sizde hem de karşı tarafta oluşacak hasarda maddi ve manevi koruma sağlar. Yola çıkmadan yenilemeyi unutmayın. İhtiyaç halinde çekici hizmeti ve farklı destekler için aramanız gereken numarayı kolay ulaşabileceğiniz bir yere yazın.

HGS-OGS LİMİTİ

Ücretli otoyol ve köprü geçişlerinde ödemeler Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) yoluyla yapılıyor. Uzun yolda çok fazla geçiş olacağından limitinizin yeterli olduğundan emin olun. Bu gibi durumlarda mağdur olmamak için belli bir bakiyenin altında otomatik bakiye yükleme, kredi kartı tanımlama gibi seçenekleri değerlendirin, bankanızla görüşün. Aracınızda HGS ve OGS yoksa ve geçiş ihlali yaptıysanız, 15 gün içinde plakanıza tanımlı hesap açıp yeterli bakiye yüklerseniz cezalı duruma düşmezsiniz.

MUAYENE

Şehirlerarası yolculuklarda trafik polisleri daha sıkı denetim yapar. Bu kapsamda eksik evrak ceza anlamına gelir. Muayenenin zamanının geçmiş olması da ceza sebebidir. Bu da 2021 yılı için 314 lira. 372 liralık muayene ücretinden kaçarken bu cezayı yemeyin. Üstelik yaptırılması geciktikçe muayene ücretine yüzde 5 ceza eklenir.

NAVİGASYON

Uzun yola veya tatile çıkmadan önce yol güzergahı için planlama yapmanız avantaj sağlar. Navigasyonla rotanızı çizerek hangi yolların ücretli olduğunu ve daha kısa sürdüğünü öğrenebilirsiniz. Navigasyon uygulamasını güncellemeniz olası yol değişiklerinde size yardımcı olur.

YAZ ŞARTINA GÖRE AYAR

Yaz mevsimi, bayramlar, yıllık izin... Bu dönemlerde araç sahipleri uzun seyahatler planlıyor. 10-15 gün içinde 3-4 bin kilometre yol yapanlar oluyor. Bu yolculuklar araç için de zorlu bir parkuru oluşturuyor. O nedenle yağmur, çamur, kar, buzlanma gibi zorlu mevsim koşullarında yıpranan araçların uzun yola çıkmadan önce yaz bakımından geçirilmesi, sorunsuz, güvenli ve ekonomik bir yolculuk için şart. Kontrollerin çoğunu araç sahipleri kendileri de yapabilir ama işin ehli bir serviste komple bakım yaptırmak en sağlıklısı olur. Hangi bakımların önemli olduğunu ve sağladığı faydaları sizin için derledik.

YANINIZDA OLSUN