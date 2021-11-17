Kış aylarının gelmesiyle beraber tüm otomobil sahiplerini ilgilendiren sürece girildi. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor... Fiyatı ve cezası ne? İşte Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberi...

Zorunlu Kış Lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Kış aylarının gelmesiyle başlayan kış lastiği uygulamasını kullanmayanlar için cezası var. Şimdiden lastikçilerde yoğunluk olması beklenirken, 1 Nisan'a kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAYANLARIN CEZASI NE KADAR?

Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu kabul ediliyor.

2021 yılı için kış lastiği taktırmayanlar için cezası 835 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2022'ye girince bu rakam güncellenecektir. Eğer kesilen cezanın 15 gün içinde ödemesi yapılırsa yüzde 25 oranında indirim uygulanır. Bu da 626,75 TL'dir. Bu durumun ceza puanı 10 olarak belirlenirken araç sahiplerine ise lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Kış lastiği şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobiller" (Taksi ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapan) için zorunlu ancak hususi araçlara ceza uygulanmasa da güvenlik için birçok sürücü tercih ediyor.

İKİNCİ ELDE KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI...

Alışveriş sitelerinde 156 liradan ikinci el fiyatları başlayan kış lastiklerinin sıfırları ise indirimli ortalama 327 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İndirimsiz ise fiyatlar 400 liraların üstüne çıkıyor.

Ağır vasıta en yüksek fiyatlı kış lastikleri ise 4 bin liraları aşan fiyatlara satılıyor. Birçok marka ise kış lastiğinde şimdiden kampanyalar yapmaya başladı.

- Continental: 1 Eylül – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan kampanya binek ve 4X4/SUV ürün gruplarında 4 lastik için geçerli. Kampanya kapsamında KDV dahil 500 TL’ye varan indirim yapılıyor.

- Bridgestone: Kış lastiklerinde indirim ve taksit kampanyası başlatan diğer marka Bridgestone. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyada peşin fiyatına 8 taksit imkânı sunulurken, her 500 TL’lik alışveriş için 100 TL indirim uygulanıyor. Kampanya 31 Aralık'ta sona erecek.

- Lassa: Aynı şekilde Lassa da her 500 TL'lik alışverişe hem taksit hem de 100 TL indirim uyguluyor. Kampanya aralık sonunda sona erecek.

- Goodyear: 15 Eylül 2021 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Goodyear Ultragrip kış lastikleri ürün grubundan tek seferde 4 adet lastik satın alan müşteriler, 700 TL’ye varan Goodyear servis fırsatlarından yararlanma hakkına sahip oluyor.

- Pirelli: 31 Aralık'a kadar vade farksız 8 taksit imkanı sunan Pirelli, ayrıca Tyrelife Lastik Garantisi kapsamında müşterilerine hasar gören bir lastiğini hiçbir ek ücret ödemeden delinme, çarpma veya yanma gibi dış etkenlerin sebep olduğu kasıtlı olmayan hasarlar durumunda koruma altına alma fırsatı sağlıyor.

- Uniroyal: Kampanya kapsamında 4 adet Uniroyal marka binek, 4x4, SUV ve van lastik alımlarında 1 adet Uniroyal şemsiye hediye ediliyor.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN KULLANILMALI?

Kış aylarının çok değişken hava koşulları, anında değişen yol koşullarına sebep olabiliyor. Kuru ve soğuk bir gün, aniden yoğun yağmura ya da kara dönebiliyor. Hava koşullarındaki bu değişim, kuru zemini ıslak, kaygan bir zemine dönüştürebiliyor. Kış lastiklerinin de bütün bu değişken hava ve yol koşullarıyla mücadele edebilecek bir yapıda olması gerekiyor.

- Kış mevsiminde uzun yol yapan ve her türlü soğuk havada olası en iyi performansı arayan sürücülerin tercihi kış lastiklerini mutlaka taktırmalı. Kış lastiklerinin birçoğu yol tutuşu, optimum çekiş ve güvenli frenlemeyi garanti ediyor.

- Kış lastikleri özellikle karla kaplı yollarda daha kısa mesafede fren yapılmasına imkan veriyor.

- Zincir kullanmadan maksimum hareket kabiliyeti sağlanıyor ve güvenli bir sürüş sunuyor.

- Diş derinliği daha fazla olan bu lastikler yol üzerinde buz, su, çamur ve karın etkisini azaltmaya yardımcı oluyor.

- Tüm bu özellikleri sayesinde kazaların önüne büyük ölçüde geçilmiş oluyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÜLKELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kış lastiklerinin kullanımı birçok ülkede de farklılık gösteriyor. Belçika, İngiltere, Hollanda ve Portekiz'de kış lastiği kullanımı zorunlu değildir. Ancak diğer ülkelerin kendi coğrafi şartlarına göre kış lastiği uygulama konusunda tarihleri ve zorunlulukları değişkenlik gösterebiliyor.

İsviçre'de Ekim-Nisan arasında kış lastiklerinin kullanılırken İsveç'te 3PMSF işaretli lastikler 1 Aralık – 31 Mart arasında zorunlu olarak belirlenmiş durumda. İspanya'da durum karlılık oranına göre değişkenlik gösterirken, Slovenya'da M+S veya 3PMSF işaretli kış lastikleri zorunlu.

Almanya'da kış koşullarında (yılın hangi ayları olduğu belirtilmeden) 3PMSF işaretli kış lastiklerinin kullanılması veya zincir takılması zorunlu aynı zamanda Fransa'nın da 42 Alp bölgesinde M+S veya 3PMSF işaretli lastikler kullanılması zorunlu tutuluyor.

Slovakya, Sırbistan, Romanya, Çekya, Lüksemburg, Estonya, Litvanya, İtalya, Hırvatistan, Finlandiya, Bulgaristan, Avusturya da kış lastiğini zorunlu tutan ülkeler arasında yer alıyor.



