Arabasında et pişirdi
Avustralya'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşınca otomobilin içinde, ateş kullanmadan et pişirmek bile mümkün hale geldi. Bir adam, otomobilinde pişirdiği 1 buçuk kilo domuz etini, sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Avustralya'nın Perth şehrinde Stu Pengelly isimli bir adam 40 dereceyi aşan hava sıcaklığının ulaştığı boyutu göstermek için, içi 81 dereceye ulaşan otomobilinin içinde ateş kullanmadan domuz eti pişirmeyi başardı. 1 buçuk kilogram domuz eti, 39 derecelik havada 10 saat içinde tamamen pişti.