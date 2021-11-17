'Arabayı teslim edeceğim' dedi, Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı!
İstanbul'da bir taksi şoförü Türk vatandaşı yolcuyu, arabayı teslim edeceğini ve şoför değişikliği olacağını söyleyerek almadı. Aynı taksinin turistleri aldığını görünce ise vatandaş, cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti.
17 Kasım 2021, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Dün, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Beyazıt'ta meydana gelen olayda, Furkan Tekfidan yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Aracın değişim saatinde olduğunu söyleyen taksi şoförü, Tekfidan'ı taksiye almadı.
Taksi şoförü, aynı yerde bekleyen turistleri aracına aldı. Furkan Tekfidan'ın kendisine tepki gösterdiği taksi şoförü, turist yolcularla aracını teslim etmeye götürdüğünü söyleyerek yoluna devam etti.
AN BEAN GÖRÜNTÜLEDİ
Taksiye alınmayan Furkan Tekfidan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Tekfidan'ın "Araba teslim etmeye gitmiyor muydun? Şeklinde tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken "Teslim etmeye gidiyorum" dediği görülüyor.
Ahmet YEŞİLMEN/DHA