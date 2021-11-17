Türkiye 'Arabayı teslim edeceğim' dedi, Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı!

'Arabayı teslim edeceğim' dedi, Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı!

Türkiye

'Arabayı teslim edeceğim' dedi, Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı!

İstanbul'da bir taksi şoförü Türk vatandaşı yolcuyu, arabayı teslim edeceğini ve şoför değişikliği olacağını söyleyerek almadı. Aynı taksinin turistleri aldığını görünce ise vatandaş, cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti.

17 Kasım 2021, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dün, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Beyazıt'ta meydana gelen olayda, Furkan Tekfidan yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Aracın değişim saatinde olduğunu söyleyen taksi şoförü, Tekfidan'ı taksiye almadı.

Taksi şoförü, aynı yerde bekleyen turistleri aracına aldı. Furkan Tekfidan'ın kendisine tepki gösterdiği taksi şoförü, turist yolcularla aracını teslim etmeye götürdüğünü söyleyerek yoluna devam etti.



AN BEAN GÖRÜNTÜLEDİ

Taksiye alınmayan Furkan Tekfidan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Tekfidan'ın "Araba teslim etmeye gitmiyor muydun? Şeklinde tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken "Teslim etmeye gidiyorum" dediği görülüyor.

Ahmet YEŞİLMEN/DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ahmet Kaya hüznü…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
50+1
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul merkezli 8 ilde bilet operasyonu!