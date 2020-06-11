Arabesk müziği beğenmeyen ayı arkasını dönüp gitti
Karabük’te bir kişinin arabesk şarkı dinlettiği ayı arkasını dönüp ormanda kendini kaybettirdi.
11 Haziran 2020, Perşembe 21:04 Son Güncelleme:
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Karabük Merkez ilçeye bağlı Başköy köyünde Emrah Ulukaya isimli vatandaş aracı ile seyir halinde iken orman kenarında ayı ile karşılaştı. Aracını kenara park edip o anları cep telefonuna kaydeden Ulukaya, ayıya arabesk müzik dinletti. Bir süre sonra müzikten sıkılan ayı arkasını dönüp ormanda gözden kayboldu.
Ulukaya, ayı ile öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.
İHA