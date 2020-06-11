Türkiye Arabesk müziği beğenmeyen ayı arkasını dönüp gitti

Arabesk müziği beğenmeyen ayı arkasını dönüp gitti

Türkiye

Arabesk müziği beğenmeyen ayı arkasını dönüp gitti

Karabük’te bir kişinin arabesk şarkı dinlettiği ayı arkasını dönüp ormanda kendini kaybettirdi.

11 Haziran 2020, Perşembe 21:04 Son Güncelleme:
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Karabük Merkez ilçeye bağlı Başköy köyünde Emrah Ulukaya isimli vatandaş aracı ile seyir halinde iken orman kenarında ayı ile karşılaştı. Aracını kenara park edip o anları cep telefonuna kaydeden Ulukaya, ayıya arabesk müzik dinletti. Bir süre sonra müzikten sıkılan ayı arkasını dönüp ormanda gözden kayboldu.

Ulukaya, ayı ile öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

İHA

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