Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Al Nasr'da kiralık olarak oynayan Maicon Roque, sene sonunda Florya'ya dönecek. Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve Al Nasr'da mutlu olan Maicon'un, bonservisiyle Arabistan'a gitmesi bekleniyor.

31 yaşındaki oyuncu, Arabistan'a kiralık olarak giderken Galatasaray, kiralama bedeli olarak 1.7 milyon euro kazanmıştı.

Galatasaray, alırken 8 milyon euro ödediği Maicon için Al Nasr'dan 3 ila 4 milyon euro arasında bir bonservis istiyor.

Arabistan Ligi'nde 20 maçın 19'unda forma giyen ve takımın önemli isimlerinden olan Maicon için Al Nasr'ın çok geçmeden teklif yapması bekleniyor.

Maicon, Galatasaray'a büyük beklentilerle gelmiş, fakat yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle dalgalı bir performans gösterdiği için yollar ayrılmıştı.