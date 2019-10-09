Suudi Arabistan Futbol Ligi'nde Al Nassr ve Al Fateh takımları arasındaki maçta VAR krizi yaşandı. Maç devam ederken gelişen bir pozisyonda orta hakem, VAR sistemine başvurmak için kenara geldi.

VAR ekranının çalışmadığını gören hakem Suudi hakem, saha görevlilerinden yardım istedi. çok geçmeden VAR sisteminin fişinin prizden çekildiği anlaşıldı.

VAR sisteminin fişinin takılı olması gereken yerde başka bir saha görevlisinin cep telefonunun şarj aleti takılıydı. Doğru fiş takıldıktan sonra pozisyon incelendi ve maç kaldığı yerden devam etti.

30 Ağustos'ta yaşanan bu olay, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra spor medyasında yankı buldu.