Arabuluculuk sınavına başvuru süresi uzatıldı

Arabuluculuk sınavı için başvuru süresi 6 Eylül Cuma günü saat 23.59’a kadar uzatıldı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24 Kasım’da yapılacak 2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı başvurularının 19 Ağustos’ta başladığı ve 2 Eylül’de sona ereceğinin duyurulduğu hatırlatıldı.

6 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

Sınav için, 19 Ağustos’tan bugüne kadar 26 binin üzerinde başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sınav başvurularına çok yoğun ilgi olması nedeniyle başvuru yapacak adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla başvurular 6 Eylül Cuma günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA