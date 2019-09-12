Arabulucuya 'hazır' merkez

Tarafları bir araya getirmek için de ofis ve hukuk büroları ihtiyaçlara cevap veremeyince Turyap, arabuluculuk merkezini İstanbul Kağıthane’de hayata geçirdi.

TOPLAM 300 KİŞİ

‘Z Ofis’ isimli ofis kompleksinde bulunan Tahkim ve Aarabuluculuk Merkezi (T.A.M.) hakkında bilgi veren Turyap Başkanı Azmi Sarıbay, bu konsepti Türkiye’nin her yerinde uygulayacaklarını açıkladı. Paylaşımlı ofis ortamında tarafları buluşturacak merkez, 25 toplantı salonu ve hazır ofis, 3 eğitim salonu, 1 seminer salonu, 10 hazır ofis ile 70 kişilik açık alanlar olmak üzere toplam 300 kişiye hizmet verecek.

9 GÜNDE RAPOR

Merkez, 7 gün 24 saat açık olacak. Böylece zaman yetersizliğinden dolayı çözülemeyen ihtilaflara çözüm olacak. Mahkeme sürecinde ortalama 1.5 yılı bulan bilirkişi raporları 9 günde teslim edilecek. Uyuşmazlıklar 90 günde çözülecek. İhtilafa konu gayrimenkul ise uzlaşı sonrası merkezi kuran ve geliştiren Turyap tarafından açık artırma ile satılacak.

POSTA/ Ekonomi Servisi