Araç alacaklar dikkat! Faiz indirimi gelecek mi?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ikinci el otomobil sektörünü değerlendirdi. İkinci el otomobil pazarının son 7 ayın 6 ayını düşüşle geçirdiğini ifade eden Erkoç, temmuz itibariyle normalleşmenin ve aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla piyasada hareketliliğin de başladığını belirtti.

HIZ KAZANIR

Erkoç yaptığı açıklamada ‘Mayıs ayında yüzde 20.8 kayıpla 302 bin adede gerileyen pazar, ilk 5 ayı yüzde 24.8 kayıp ve 1 milyon 772 bin 105 adet ile geçti. Aynı şekilde hafif ticari araç 2. el pazarı da mayıs ayında yüzde 15.26 kayıpla 84 bin 430 adet olurken, ilk 5 ayın sonunda kayıp yüzde 11.71 ile 541 bin 478 adette kaldı. İlk 5 aylık dönemde satılan her sıfır otomobile karşılık 6.1 adet ikinci el otomobil satıldı, 2020 yılı ilk 5 aylık dönemde bu oran 13 adetti. Bu oran dahi ikinci el pazarında yaşanan büyük daralmayı anlatmaya yetiyor. Ancak koronavirüs salgınının azalan etkisi ile artan seyahat isteğinin pazarı hareketlendirmesini bekliyor, yaz aylarının hareketli geçeceğini düşünüyorum’ diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre yaz döneminde genelde ikinci el araç ticaretinin de hız kazandığını söyleyen Erkoç, ‘’Salgın hastalıktan dolayı insanlarımız zor günler geçirdi, memleketine ya da tatile gitmek isteyen olacaktır. Yola gidecekleri için imkanları dahilinde otomobillerini değiştirirler, böylece ticaret de hız kazanmış olur.

Ayrıca pandemi sonrası dünyadaki tüm sektörlerde olduğu gibi ulaşımda da bireyselleşme olmaya başladı, artık insanlar araç kiralama, araç paylaşımı, toplu taşıma gibi ulaşım türlerindense bireysel otomobil kullanımını önceliyor. Sıfır araç fiyatlarının yüksek olması da talebin ikinci el araçlara kayacağını gösteriyor’’ dedi.

BEKLEYENLER HAREKETE GEÇECEK

Aşılama çalışmalarının hızlı seyretmesi ve normalleşme süreciyle ötelenen ikinci el talebi de ilerleyen günlerde artacağının altını çizen Erkoç şu değerlendirmelerde bulundu: ‘’Yaz mevsiminin de gelmesiyle bekleyen alıcılar harekete geçecek, talebin artması araç fiyatlarına da yansıyacaktır.

Ayrıca tüm dünya genelinde yaşanan normalleşme sürecinde otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlaması malzemelerde yaşanan stok sorununu da beraberinde getirdi. Yıl boyunca çip tedarik sorununun devam edebileceğini öngören otomotiv fabrikaları tekrar üretime ara vermek durumunda kalıyor.

Sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan bu aksaklıklar da ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacaktır. Şu an ikinci el fiyatları asıl değerinin altında seyrediyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız.’’

SEKTÖR FAİZ İNDİRİMİNİ BEKLİYOR

Taşıt ticareti piyasasının canlanması için banka kredi faiz oranlarının düşmesi gerektiğine işaret eden Aydın Erkoç, ‘’Kurdan dolayı araç maliyetleri artarken, pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan ötürü de alım gücü düştü. Artan maliyetlerin üzerine bir de ÖTV artışı oldu.

En ucuz sıfır araç 200 bin TL civarında, önceden 55 bin TL civarında idi. Vatandaşlarımızın sıfır araca gücü yetmeyince ikinci el araçları tercih ediyorlar. Son iki seneye yakındır pandemi sebebiyle bizim sektörümüz de ciddi sıkıntılar yaşadı. Faiz oranları düşerse otomobil ticaretinin hız kazanacağını düşünüyorum’’ diye konuştu.