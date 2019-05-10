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Araç çarpmasıyla telef olan köpekten sezaryenle yavruları alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, araç çarpması sonucu telef olan gebe köpekten, sezaryenle 9 yavrusu alındı. Operasyonu gerçekleştiren veteriner İdil Karatepe, 9 yavrudan 7’sinin hayatta kalıp, 2’sinin telef olduğunu söyledi

10 Mayıs 2019, Cuma 21:16
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Araç çarpmasıyla telef olan köpekten sezaryenle yavruları alındı

Yunuslar Anıtı yakınlarında, dün akşam saatlerinde, gebe köpeğe, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen araç çarptı.

Köpeği yolda yaralı bulup, alan kişi, Bostanlı semtindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner İdil Karatepe, yavruların hayatta kalabilmesi için yolda telef olan köpeğe acilen sezaryen yapılması kararını verdi.

9 YAVRUSU OLDU

Hızlıca yapılan operasyonda 9 yavru, anne köpeğin karnından alındı.

Yavrulardan 2’si telef olurken, hayatta kalan 7’sinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'ANNE BİZE GELDİĞİNDE ÖLÜYDÜ'

Yavruların ciğerlerine dolan kanı emerek, alan veteriner Karatepe, "Anne, bize geldiğinde ölüydü ve hemen sezaryen yapmamız gerekiyordu. Acil bir müdahalede bulunduk. Ne yazık ki 2 yavrumuzu kaybettik; ancak diğerlerinin durumu iyi. Tüm sürücülerin trafikte dikkatli olması gerekiyor" dedi.

DHA

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