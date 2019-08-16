Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinde yara almadan çıktı

16 Ağustos 2019, Cuma 19:39
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Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı

Edinilen bilgiye göre kaza, İmranlı ilçesinde meydana geldi.

İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, bir anda önlerine çıkmamak için manevra yapınca savrularak yoldan çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Yoldan çıkan araç defalarca takla atarak durabildi. Araç bulunan emniyet kemerleri takımı 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. 

SİVAS (İHA)

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