Araç değer kaybı şartları nedir? Araç değer kaybını kim öder?

Araçlar kaza sonucu hasar gördüğünde sorunsuz şekilde onarılsa bile kaza geçmişini ve onarım kayıtlarını gösteren TRAMER kaydı sayesinde aracın tüm hikayesi biliniyor. Bu da aracın değer kaybı yaşamasına neden oluyor. Değer kaybı yaşayan araç orijinalliğini kaybediyor fakat bu değer kaybının doğru hesaplanmasıyla maddi zararın üstesinden gelmek mümkün.

Araç değer kaybı bir aracın kazadan sonra onarılmasına binaen, ikinci el piyasasına hiç kaza atlatmamış araçlar karşısına yaşadığı kayıptır. Tamir edilen araç ne kadar kusursuz tamir edilmiş olursa olsun satış fiyatı kazadan ötürü düşecektir.

Kazanın boyutuna göre değişen maddi kayıp ise kusurlu sürücü kimse ona aittir. Çarpışma tipi kazalarda kusurlu sürücü hasar bedelini öderken, aracı vurma durumlarında ise ödeme araç sahibinin kaskosundan yapılır ve değer düşer.

Herhangi bir kaza nedeniyle boya işlemi gören bir parça tekrar bir kaza geçirmesi sonrası tekrar araçta değer kaybı olmazken hasarlı parçanın değiştirilmesi değer kaybına neden olabilir.

Araç değer kaybını kim öder?

Araç değer kaybı kazada kusurlu bulunan tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanır. Eğer şirket ödemeyi kabul etmezse tazminat davası açılır ve şirket hasım gösterilebilir.