Araç kiralamaya turizm dopingi

Turizmde geçen yıl başlayan ve bu yıl da rekorlarla devem etmesi beklenen iyileşme, yan sektörlere de yarıyor. Bunların başında gelenlerden birisi ise günlük araç kiralama pazarı. Turizmin güçlü olmasının, turizmi seyahat ile destekleyen bir hizmet olan günlük kiralamayı da güçlendirdiğini belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, özellikle hazirandan itibaren 4 aylık dönemde araç kiralama rezervasyonlarında geçen yıla göre artış olduğunu söyledi.

GÜNLÜK 45 BİN ADET

Türkiye’de günlük kiralamada 45 bin adetlik bir araç parkının bulunduğunu belirten Özarslan Tangün, “82 milyon nüfusumuz var. Türkiye’ye bu yıl 40 milyon turist gelecek. Türk Hava Yolları (THY) 75 milyon yolcu taşıyor. Aslında bunlara baktığınızda sektörün büyüme açısından potansiyeli yüksek. Türkiye’de bireysel araç kiralama parkının 150-200 bin adete çıkması çok zor değil. 4-5 kat büyümesi gerekiyor ama turizmdeki ‘her şey dahil’ hizmeti bunu olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

HIZLI BÜYÜYOR

Günlük araç kiralamada dünyanın en büyük şirketi Enterprise’ı 2014 yılında Türkiye’ye getirdiklerini belirten Özarslan Tangün, “Her yıl sektör yüzde 10-15 büyürken, şirketimiz bunun 4-5 katı büyüdü. Bunda hem Enterprise’in globaldeki gücü hem de bizim lokaldeki yaptığımız işbirlikleri çok önemli rol oynadı. Örneğin, THY ile anlaşmamız sayesinde hem yurt dışında hem de yurt içi uçuşlarda müşteri geliyor. THY, araç kiralama için yolcularını bize yönlendiriyor” dedi.

YÜZDE 80 CİRO ARTIŞI

Filolarında 9 bin araç bulunduğunu belirten Özarslan Tangün, yüzde 20’lik pazar payına sahip olduklarını söyledi. Turizmdeki iyileşme sayesinde 2018 cirolarını yüzde 80 büyüttüklerini belirten Özarslan Tangün, “Yurtdışından Türkiye’ye gelen misafirlerimizin cirosundaki artış yüzde 120’ye vardı. Enterprise’ın 95 ülkede operasyonu var ve biz buralardan önemli miktarlarda rezervasyon alıyoruz. Ayrıca broker, tur operatör ve online seyahat acenteleri ile de çalışıyoruz” diye konuştu.