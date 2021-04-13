Trafikteki araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için belirli aralıklarla yapılan işleme araç muayenesi deniyor. Bu işlem, can güvenliği için devlet tarafından zorunlu tutuluyor. Periyodik muayenede tüm Türkiye’de tek yetkili kuruluş ise TÜVTÜRK. Araç eğer hususi ve ‘sıfır’ ise 3 yıl sonra, daha eskiyse 2 yılda bir muayene ediliyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart.

EN GEÇ 9 GÜN ÖNCE

Aracın muayene tarihi, daha önce muayeneye geldiği tarih üzerinden hesaplanarak ruhsata işleniyor. Otomobilin ruhsatında yazan ‘Tescil Tarihi’ kısmından muayene geçerlilik sürenizi öğrenebilirsiniz. Muayene tarihi gelmeden 1 ay önce internet sitesi üzerinden, en az 9 gün önce de telefonla arayarak araç muayane randevusu alınabiliyor. Ancak muayene sırasında oluşacak yoğunluk nedeniyle randevuyu erkenden almak sizin için avantaj sağlıyor.

KREDİ KARTI GEÇİYOR

Ücretler her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu yıl da yüzde 9.11 artış yaşandı. Buna göre; otomobiller için muayene ücreti, 342.20 TL’den 372.99 TL’ye çıktı. Otobüs ve kamyon içinse 462.56 TL’den 503.86 TL’ye yükseldi. Daha önce TÜVTÜRK istasyonlarında yalnızca nakit ödeme kabul edilirken, artık tüm istasyonlarda nakit dışında kredi kartı ve banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Ödemelerde taksit imkanı bulunmuyor. Ayrıca bir kısmını nakit bir kısmını kartla ödeme fırsatı da yok.

GECİKME CEZASI YÜZDE 5

Aracın bir sonraki muayene tarihi, daha önce muayeneye gelinen tarih üzerinden hesaplanır ve ruhsata işlenir. Ancak aracın son muayene geçerlilik tarihi gelmeden de muayene işlemi yaptırabilirsiniz. Örneğin, 28 Şubat’a kadar araç muayene süreniz olduğu halde 18 Ocak’ta muayeneye gelirseniz ve araç muayeneden geçerse bir sonraki muayene süresi 18 Ocak olur. Süresinde muayanesi yaptırılmayan araçlardan, muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i kadar gecikme ücreti alınır.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Öncelikle randevu alabilmeniz için aracın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Çünkü borcu olan aracın muayene işlemi başlatılmaz. Eğer borcunuz yoksa TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi ‘tuvturk.com.tr’ adresindeki ‘ücretsiz randevu’ bölümüne aracınızın plakasını, ruhsat numarasını yazıp muayene yaptıracağınız şehri seçerek randevu alabilirsiniz. Ayrıca pazar günü hariç 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren ‘0 850 222 8888’ numaralı çağrı merkezinden ve e-Devlet üzerinden de online randevu alınabiliyor.

AYNI GÜN TEKRAR İMKANI

Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemeye göre, sadece randevu ile çalışan istasyonlarda, engellilere ve tekrar muayenelere öncelik veriliyor. Buna göre, araç muayene tekrarına kalırsa talep edilmesi halinde aynı gün için muayene tekrarı randevusu alınabilecek. Üzerinde değişiklik yapılan, muayene süresi geçirilen, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırılmaması nedeniyle idari ve cezai müeyyide uygulananlar ile engelli vatandaşlara ait araçların muayenesi için verilen randevu süresi ise 7 günü geçemeyecek.

NELERE BAKILIR?

Muayene sırasında araç tanımları

Ruhsat bilgileri

Direksiyon sistemi

Fren tertibatı,Görüş şartları

Aydınlatma sistemi

Aks

Jant

Lastik ve süspansiyon sistemi

Şasi ve şasi bağlantı parçaları ve gürültü kirliliği için gerekli kontroller ve aracın diğer donanımları kontrol edilir.

GEREKLİ EKİPMAN LİSTESİ

İlk yardım çantası

Reflektör (2 adet)

Yangın söndürme cihazı

Stepne

CAM FİLMİ GEÇER Mİ?

Periyodik muayenelerde cam filmi yapıştırılmış camlar ve sonradan boyanmış camlar, ‘hafif kusur’ olarak değerlendirilir. Hafif kusurlu araçların başka bir ağır kusuru bulunmadığı sürece muayeneleri onaylanır. Yani cam filmi muayenenin yapılmasına engel değildir.

İŞTE 2021 TARİFESİ