Araç muayenede nelere bakılır? Araç muayene nasıl yapılır? 2021 ücret tarifesi...
Motorlu taşıtların yollarda güvenli ve sağlıklı biçimde seyretmesi için zorunlu tutulan araç muayene işlemleri, 24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Özellikle sıfır araç alanlar bu tarihi kaçırıyor ve cezayla karşılaşıyor. Muayene süresinden gecikme cezasına ve ‘randevu nasıl alınır’a kadar tüm detayları sizler için derledik. // Hülya Çaylak-POSTA
13 Nisan 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Trafikteki araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için belirli aralıklarla yapılan işleme araç muayenesi deniyor. Bu işlem, can güvenliği için devlet tarafından zorunlu tutuluyor. Periyodik muayenede tüm Türkiye’de tek yetkili kuruluş ise TÜVTÜRK. Araç eğer hususi ve ‘sıfır’ ise 3 yıl sonra, daha eskiyse 2 yılda bir muayene ediliyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart.
EN GEÇ 9 GÜN ÖNCE
Aracın muayene tarihi, daha önce muayeneye geldiği tarih üzerinden hesaplanarak ruhsata işleniyor. Otomobilin ruhsatında yazan ‘Tescil Tarihi’ kısmından muayene geçerlilik sürenizi öğrenebilirsiniz. Muayene tarihi gelmeden 1 ay önce internet sitesi üzerinden, en az 9 gün önce de telefonla arayarak araç muayane randevusu alınabiliyor. Ancak muayene sırasında oluşacak yoğunluk nedeniyle randevuyu erkenden almak sizin için avantaj sağlıyor.
KREDİ KARTI GEÇİYOR
Ücretler her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu yıl da yüzde 9.11 artış yaşandı. Buna göre; otomobiller için muayene ücreti, 342.20 TL’den 372.99 TL’ye çıktı. Otobüs ve kamyon içinse 462.56 TL’den 503.86 TL’ye yükseldi. Daha önce TÜVTÜRK istasyonlarında yalnızca nakit ödeme kabul edilirken, artık tüm istasyonlarda nakit dışında kredi kartı ve banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Ödemelerde taksit imkanı bulunmuyor. Ayrıca bir kısmını nakit bir kısmını kartla ödeme fırsatı da yok.
GECİKME CEZASI YÜZDE 5
Aracın bir sonraki muayene tarihi, daha önce muayeneye gelinen tarih üzerinden hesaplanır ve ruhsata işlenir. Ancak aracın son muayene geçerlilik tarihi gelmeden de muayene işlemi yaptırabilirsiniz. Örneğin, 28 Şubat’a kadar araç muayene süreniz olduğu halde 18 Ocak’ta muayeneye gelirseniz ve araç muayeneden geçerse bir sonraki muayene süresi 18 Ocak olur. Süresinde muayanesi yaptırılmayan araçlardan, muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i kadar gecikme ücreti alınır.
RANDEVU NASIL ALINIR?
Öncelikle randevu alabilmeniz için aracın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Çünkü borcu olan aracın muayene işlemi başlatılmaz. Eğer borcunuz yoksa TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi ‘tuvturk.com.tr’ adresindeki ‘ücretsiz randevu’ bölümüne aracınızın plakasını, ruhsat numarasını yazıp muayene yaptıracağınız şehri seçerek randevu alabilirsiniz. Ayrıca pazar günü hariç 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren ‘0 850 222 8888’ numaralı çağrı merkezinden ve e-Devlet üzerinden de online randevu alınabiliyor.
AYNI GÜN TEKRAR İMKANI
Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemeye göre, sadece randevu ile çalışan istasyonlarda, engellilere ve tekrar muayenelere öncelik veriliyor. Buna göre, araç muayene tekrarına kalırsa talep edilmesi halinde aynı gün için muayene tekrarı randevusu alınabilecek. Üzerinde değişiklik yapılan, muayene süresi geçirilen, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırılmaması nedeniyle idari ve cezai müeyyide uygulananlar ile engelli vatandaşlara ait araçların muayenesi için verilen randevu süresi ise 7 günü geçemeyecek.
NELERE BAKILIR?
- Muayene sırasında araç tanımları
- Ruhsat bilgileri
- Direksiyon sistemi
- Fren tertibatı,Görüş şartları
- Aydınlatma sistemi
- Aks
- Jant
- Lastik ve süspansiyon sistemi
- Şasi ve şasi bağlantı parçaları ve gürültü kirliliği için gerekli kontroller ve aracın diğer donanımları kontrol edilir.
GEREKLİ EKİPMAN LİSTESİ
- İlk yardım çantası
- Reflektör (2 adet)
- Yangın söndürme cihazı
- Stepne
CAM FİLMİ GEÇER Mİ?
Periyodik muayenelerde cam filmi yapıştırılmış camlar ve sonradan boyanmış camlar, ‘hafif kusur’ olarak değerlendirilir. Hafif kusurlu araçların başka bir ağır kusuru bulunmadığı sürece muayeneleri onaylanır. Yani cam filmi muayenenin yapılmasına engel değildir.
İŞTE 2021 TARİFESİ
- Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 189.98 TL
- Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 372.88 TL
- Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 503.86 TL