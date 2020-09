Araç muayenede son 1 hafta!

Pandemi günlerinde yaklaşık 24 milyon araç sahibinin en çok merak ettiği konu muayene işlemleri oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz arasında olan ve bu sürede muayene yaptıramayanlar için önce 17 Ağustos’a kadar süre tanıdı. Ancak bu 45 gün yeterli olmayınca, araç sahipleri için bir kez daha ek süre tanındı. Buna göre; araç sahipleri 30 Eylül’e kadar muayene yaptırabilecek. Bu durumda gecikme bedeli alınmayacak.

Ceza riskini unutmayın

Periyodik araç muayenesinde tek yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK ise vatandaşları uyararak, ertelemenin 3 Nisan-3 Temmuz arasında muayene süresi dolan araçları kapsadığına dikkat çekti. Kapsam dışında kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların gecikme cezası ödememeleri için muayene sürelerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Süresinde muayanesi yaptırılmayan araçlardan, muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i kadar gecikme ücreti alınıyor.

Son güne kalmayın

Milyonlarca vatandaşın karantina döneminde evinden çıkmadığı düşünüldüğünde TÜVTÜRK şubelerinde bir yoğunluk oluşması da bekleniyor. Bu nedenle TÜVTÜRK, istasyonlarda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların muayenelerini son güne bırakmamaları uyarısında bulunulurken, Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarının tam kapasite çalışmaya ve randevu vermeye devam ettiğini açıkladı.

Sadece nakit ödeme

Aracınız eğer hususi ve ‘sıfır’ ise 3 yıl sonra, diğer yıllar ise 2 yılda bir muayeneye tabi tutuluyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart. İki veya üç tekerlekli araçlar ve bunların her türlü römorkları ise ilk 3 yaş ve sonrası her iki yılda bir muayeneye tabi tutuluyor. Muayenesi yapılan araçlara, muayeneden geçemediği takdirde eksikliklerinin tamamlanması için 1 ay süre verilir. Ücretler ise nakit ödeniyor.

Ücretler nedir?

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 462.56 TL.

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 342.20 TL.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet 174.64 TL.

Randevu nasıl alınır?

TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi ‘tuvturk.com.tr’ adresine girip ana ekrandaki ‘ücretsiz randevu’ bölümüne aracınızın plakasını, ruhsat numarasını ve muayene yaptıracağınız şehri seçmeniz gerekiyor. Daha sonra ise devam butonuna bastığınızda ‘sayfa’ sizi otomatik olarak yönlendiriyor. Ayrıca pazar günü hariç 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren ‘0 850 222 8888’ numaralı çağrı merkezinden de randevu alınabiliyor. E-Devlet üzerinden de online olarak randevu alınabiliyor.