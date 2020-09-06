Araç muayenede tarihlere dikkat!
Karantina günlerinde araç muayane işlemlerini yaptıramayanlar için 17 Ağustos’a kadar ek süre tanınmıştı. Ancak bu süre de yeterli olmayınca tekrar uzatmaya gidildi. Peki son tarih ne zaman? Muayane ücretleri neler? İşte detaylar... Hülya Çaylak / POSTA
06 Eylül 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Pandemi günlerinde yaklaşık 24 milyon araç sahibinin en çok merak ettiği konu muayene işlemleri oldu. Özellikle karantina döneminde araç muayenesini yaptıramayanlar için ek süreler tanındı. Bu süreçte muayenesini yaptıramayan vatandaşların ek muayene sürelerini kaçırmaması gerekiyor. Peki araç muayenesi yaptırması gereken vatandaşları nasıl bir süreç bekliyor? Erteleme dönemi ne zamana kadar devam ediyor? İşte detayları...
30 Eylül'e kadar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene süresi 3 Nisan- 3 Temmuz arasında olan ve bu sürede muayenesini yaptıramayanlar için önce 17 Ağustos’a kadar ekstra süre tanımıştı. Ancak bu 45 günlük süre yeterli olmadı. Söz konusu tarihler arasında (3 Nisan-3 Temmuz) araç muayene süresi dolan ve muayenelerini 17 Ağustos’a kadar yaptıramayan araç sahipleri için bir kez daha ek süre tanındı. Buna göre; araç sahipleri 30 Eylül’e kadar muayenelerini yaptırabilecek. Bu durumda gecikme bedeli alınmayacak.
Yüzde 5'lik ceza
Periyodik araç muayenesinde tek yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK ise vatandaşları önemli bir konuda uyardı. Uyarıda; erteleme sürecinin sadece 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde muayene süresi dolan araçları kapsadığına dikkat çekildi. Kapsam dışında kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve gecikme cezası ödememeleri için muayene sürelerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Süresinde muayanesi yaptırılmayan araçlardan, muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i kadar gecikme ücreti alınıyor.
Son güne kalmayın
Milyonlarca vatandaşın karantina döneminde evinden çıkmadığı düşünüldüğünde TÜVTÜRK şubelerinde bir yoğunluk oluşması da bekleniyor. Bu nedenle TÜVTÜRK, istasyonlarda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların muayenelerini son güne bırakmamaları uyarısında bulunurken, Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarının tam kapasite çalışmaya ve randevu vermeye devam ettiğini açıkladı.
Randevu nasıl alınır?
TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi ‘tuvturk.com.tr’ adresine girip ana ekrandaki ‘ücretsiz randevu’ bölümüne aracınızın plakasını, ruhsat numarasını ve muayene yaptıracağınız şehri seçmeniz gerekiyor. Daha sonra ise devam butonuna bastığınızda ‘sayfa’ sizi otomatik olarak yönlendiriyor. Ayrıca pazar günü hariç 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren ‘0 850 222 8888’ numaralı çağrı merkezinden de randevu alınabiliyor.
Sadece nakit ödeme
Aracınız eğer hususi ve ‘sıfır’ ise 3 yıl sonra, diğer yıllar ise 2 yılda bir muayene tabi tutuluyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart. İki veya üç tekerlekli araçlar ve bunların her türlü römorkları ise ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayeneye tabi tutuluyor. Muayenesi yapılan araçlara, muayeneden geçemediği takdirde eksikliklerinin tamamlanması için bir ay süre verilir. Ücretler ise nakit olarak ödeniyor. Geçtiğimiz günlerde kredi kartıyla ödeme yapılması gündeme gelse de henüz böyle bir uygulama bulunmuyor.
Ücretler nedir?
- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 462.56 TL.
- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 342.20 TL.
- Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet 174.64 TL.
Sosyal mesafe kuralı
Muayene istasyonlarında alınan önlemler şöyle:
- 1 metrelik sosyal mesafe korunacak. Banko ve bekleme sırası arasında güvenlik şeridi oluşturuldu.
- Müşteri kabul bankolarına cam siperlik yerleştirildi.
- Müşteri kabul alanlarına sırayla müşteri alınacak.
- İstasyonlar dezenfekte ediliyor ve gün boyu havalandırılıyor.
- Çalışanlara maske, eldiven, el dezenfektanı ve kolonya tedarik ediliyor.
- Her muayeneden önce ve sonra, muayene teknisyenleri ellerini dezenfekte ediyor ve her bir araç için ayrı koltuk kılıfları kullanılıyor.
- Ayrıca yurtdışına giriş çıkış yapan ticari araçlar için zorunlu olan yola elverişlilik muayeneleri için özel koruyucu malzemeler kullanılıyor.