Araç muayenede tarihlere dikkat!

Pandemi günlerinde yaklaşık 24 milyon araç sahibinin en çok merak ettiği konu muayene işlemleri oldu. Özellikle karantina döneminde araç muayenesini yaptıramayanlar için ek süreler tanındı. Bu süreçte muayenesini yaptıramayan vatandaşların ek muayene sürelerini kaçırmaması gerekiyor. Peki araç muayenesi yaptırması gereken vatandaşları nasıl bir süreç bekliyor? Erteleme dönemi ne zamana kadar devam ediyor? İşte detayları...

30 Eylül'e kadar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene süresi 3 Nisan- 3 Temmuz arasında olan ve bu sürede muayenesini yaptıramayanlar için önce 17 Ağustos’a kadar ekstra süre tanımıştı. Ancak bu 45 günlük süre yeterli olmadı. Söz konusu tarihler arasında (3 Nisan-3 Temmuz) araç muayene süresi dolan ve muayenelerini 17 Ağustos’a kadar yaptıramayan araç sahipleri için bir kez daha ek süre tanındı. Buna göre; araç sahipleri 30 Eylül’e kadar muayenelerini yaptırabilecek. Bu durumda gecikme bedeli alınmayacak.

Yüzde 5'lik ceza

Periyodik araç muayenesinde tek yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK ise vatandaşları önemli bir konuda uyardı. Uyarıda; erteleme sürecinin sadece 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde muayene süresi dolan araçları kapsadığına dikkat çekildi. Kapsam dışında kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve gecikme cezası ödememeleri için muayene sürelerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Süresinde muayanesi yaptırılmayan araçlardan, muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i kadar gecikme ücreti alınıyor.

Son güne kalmayın

Milyonlarca vatandaşın karantina döneminde evinden çıkmadığı düşünüldüğünde TÜVTÜRK şubelerinde bir yoğunluk oluşması da bekleniyor. Bu nedenle TÜVTÜRK, istasyonlarda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların muayenelerini son güne bırakmamaları uyarısında bulunurken, Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarının tam kapasite çalışmaya ve randevu vermeye devam ettiğini açıkladı.

Randevu nasıl alınır?

TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi ‘tuvturk.com.tr’ adresine girip ana ekrandaki ‘ücretsiz randevu’ bölümüne aracınızın plakasını, ruhsat numarasını ve muayene yaptıracağınız şehri seçmeniz gerekiyor. Daha sonra ise devam butonuna bastığınızda ‘sayfa’ sizi otomatik olarak yönlendiriyor. Ayrıca pazar günü hariç 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren ‘0 850 222 8888’ numaralı çağrı merkezinden de randevu alınabiliyor.

Sadece nakit ödeme

Aracınız eğer hususi ve ‘sıfır’ ise 3 yıl sonra, diğer yıllar ise 2 yılda bir muayene tabi tutuluyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart. İki veya üç tekerlekli araçlar ve bunların her türlü römorkları ise ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayeneye tabi tutuluyor. Muayenesi yapılan araçlara, muayeneden geçemediği takdirde eksikliklerinin tamamlanması için bir ay süre verilir. Ücretler ise nakit olarak ödeniyor. Geçtiğimiz günlerde kredi kartıyla ödeme yapılması gündeme gelse de henüz böyle bir uygulama bulunmuyor.

Ücretler nedir?

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 462.56 TL.

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 342.20 TL.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet 174.64 TL.

Sosyal mesafe kuralı

Muayene istasyonlarında alınan önlemler şöyle: