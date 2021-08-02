Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinde...

Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018’den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV’de bu yılki artış yüzde 9.11 olmuştu.

Buna göre; en düşük MTV 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 lira. Hem MTV hem de başka ödemeler için normalde saat 17.00’de kapanan vergi daireleri, bugün saat 19.00’a kadar açık olacak.