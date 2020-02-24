Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Vergi borcu, trafik cezası, muayene bilgileri tek sayfada olacak

Araç sahipleri dikkat! Vergi borcu, trafik cezası, muayene bilgileri tek sayfada olacak

Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Vergi borcu, trafik cezası, muayene bilgileri tek sayfada olacak

Araç sahipleri, Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilere tek bir sayfada erişebilecek.

24 Şubat 2020, Pazartesi 15:45 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfada erişilebilecek." dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşların ayrı ayrı kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmadan farklı iş ve işlemleri yapabilecekleri Tek Durak Hizmet Noktası'nın pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

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