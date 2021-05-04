Etiketlemede yakıt verimliliği, gürültü sınıfı gibi değerler, yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkındaki bilgilere de erişilebilecek. Kamyon, TIR ve otobüs gibi araçların bilgilerin de karekod (QR) ile ulaşılabilecek. Araç sahipleri lastik alırken doğru ve güvenli seçim yapabilecek.

Yönetmelikle lastik etiketlerinde parametreler güncellendi, yeni sınıf ve tipler eklendi. Yönetmeliğe göre yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgilerine yer verilecek. Lastik etiketinin dijital versiyonuna sağ üst köşedeki kare kod (QR) ile ulaşılabilecek. Kamyon, TIR ve otobüs gibi ağır vasıta lastikleri de bundan böyle etiketlenecek.

Tedarikçi, belirli bir lastik tipinin piyasaya arzına son verdiğinde bu durumu ürün veri tabanında veya kendi internet sitesinde belirtecek. Belirli bir lastik tipi için tüm görsel reklamların lastik etiketini göstermesi sağlayacak.

Ses şiddeti birimi olarak da tanımlanan desibel değeriyle gösterilen bu veri, lastik etiketlerinde daha önce dalga sayısıyla gösterilirken, yeni etiket sisteminde A-B-C şeklinde harf ile gösterilecek.

SEMBOL DEĞİŞTİ

Yeni etiketlerde tedarikçi ismi, ebat bilgisi, lastik tipi ile ilgili belirlenmiş numerik kod, lastik türü gibi bilgiler etiketin üst kısmına eklendi. Lastik etiketinde yer alan kare kod (QR kod) vasıtasıyla lastik bilgilerine erişim veriliyor. Yakıt verimliliği ve ıslak yol tutuş sınıfları değişti. Dış yuvarlanma gürültüsü sınıfları sembolü değişti.

Yeni şekliyle alt sol köşede, dB cinsinden ölçülen değer olarak yer alıyor ve ses seviyesi (A-C aralığında) sınıflandırıldı. Lastiğin zor kış koşullarında kullanılan bir lastik olup olmadığını gösteren "kış lastiği" (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ) Sembolü veya lastiğin buzda yol tutuş lastiği olup olmadığını gösteren sembol eklendi.

C1 (Otomobil) ve C2 (Hafif Ticari Araç) kategorilerine ilave olarak C3 (otobüs, kamyon, TIR) kategorisindeki lastikler için de etiketleme zorunlu hale getirildi.