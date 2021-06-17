Türkiye Araç sel sularına kapıldı! Dakikalarca sürükledi...

Araç sel sularına kapıldı! Dakikalarca sürükledi...

Türkiye

Araç sel sularına kapıldı! Dakikalarca sürükledi...

Samsun Alaçam'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Sel sonrası yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi.

17 Haziran 2021, Perşembe 10:07 Son Güncelleme:
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Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Güvenli mahallesinde derenin de taşmasıyla su seviyesi yükseldi ve bir aracı dakikalarca sürükledi. Sel sonrası yaralı ya da can kaybının olmadığı öğrenildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Güvenli mahallesinde derenin taşması sonucu bir araç sele kapıldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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