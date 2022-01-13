Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi Ahmet Kanbur Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle sokağa giren şüpheli, bir otomobilin arkasında durdu. Şüpheli motosikletten indikten sonra, otomobilin etrafında dolaşarak bir süre oyalandı. Daha sonra şüpheli, otomobilin ön tarafındaki 80 lira değerindeki marka amblemini, tornavida ile söküp, motosikletiyle hızla uzaklaştı.

Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli şüpheli sokağa geldikten sonra bir süre oyalanıyor. Daha sonra otomobilin önündeki amblemi tornavida ile sökerek, motosikletiyle uzaklaşıyor.









Sabah işe gitmek için evden çıktığında otomobilinin ambleminin çalındığını fark eden Recep Evrensel, "Sabah saat 10.00 sıralarında, aracımızın amblemini çalmışlar. Aracı çalsalar bu kadar zorumuza gitmezdi. İlginç bir şey. İlk defa başımıza geliyor. 80 TL civarında bir şey. Kamera kayıtlarını izledik. Bir tane şahıs, motosikletle geliyor. Aracın arkasına yanaşıyor. Sağı solu kolaçan ediyor. Tornavidayla söküyor, gidiyor" dedi.

Ömer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN -Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)





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