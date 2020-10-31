Dünya Aracın kaputundan 3 metrelik piton çıktı

Aracın kaputundan 3 metrelik piton çıktı

Dünya

Aracın kaputundan 3 metrelik piton çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde aracında meydana gelen teknik sorun nedeniyle aracının kaputunun açan kişi, 3 metre uzunluğunda dev pitonla karşılaştı.

31 Ekim 2020, Cumartesi 13:33 Son Güncelleme:
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Ülkenin Florida eyaletinde bulunan Dania Beach kentinde bir kişi aracında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle aracının kaputunu açtı. Gördüğü olay karşısında şaşkına dönen kişi, aracın kaputunda 3 metrelik dev pitonla karşılaştı.

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Otomobilin sürücüsü, yılanı almak için Florida Balıkve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nu aradı. Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) bağlı ekiplerin, dev pitonu kaputtan çıkardığı ifade edildi.

Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.

DHA

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