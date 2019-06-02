Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erdemir ofis yolu üzerinde park halindeki bir aracın motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yılanı çıkararak doğaya bıraktı.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar doğrultusunda ekiplerin kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Son günlerde yılan yakalama olaylarında ciddi bir artış var." diye konuştu.

AA