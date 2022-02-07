Türkiye Aracına astığı notla gündem oldu! Trafikte şaşırtan görüntü

Aracına astığı notla gündem oldu! Trafikte şaşırtan görüntü

Türkiye

Aracına astığı notla gündem oldu! Trafikte şaşırtan görüntü

İstanbul'da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin şaşkınlığına neden oldu. Sürücü, aracının arkasına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazı asarak trafikteki sürücüleri uyardı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 10:19 Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’dan Alibeyköy istikametine giden, kadın sürücünün kullandığı aracın arka camındaki "acemi sürücü" yazısı görenleri şaşkına çevirdi.


Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Sürücü, aracın arka kısmına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde uyarı yazısı asarak trafikteki diğer sürücülere seslenirken araç, bir süre sonra trafikte kayboldu.

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