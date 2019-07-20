Aracında hırsız var sandı ama…

ABD´ de tatil için kamp yapmaya giden adam, aracından gelen sesler üzerine uyandı.

Kardeşine polisi aramasını söyleyen adam yavaşça aracın yanına gitti.

ARAÇTAN AYI ÇIKTI

Araçta hırsız olduğunu düşünen adam, araca yaklaştı, kapıyı açarak içeri baktı ve büyük bir şok yaşadı. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta ayı olduğunu gördü.

İKİSİ DE KORKTU

Adam, aracın yanından büyük bir korku ile kaçmaya çalışırken yere düştü; ayı da adamdan korkarak ağaçlık alana kaçtı.

Ormana doğru koşan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise adamın kardeşi tarafından kaydedildi.

DHA



