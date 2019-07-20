Aracında hırsız var sandı ama…
ABD'de bir adam, aracından gelen sesler üzerine hemen aracına koştu. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
ABD´ de tatil için kamp yapmaya giden adam, aracından gelen sesler üzerine uyandı.
Kardeşine polisi aramasını söyleyen adam yavaşça aracın yanına gitti.
ARAÇTAN AYI ÇIKTI
Araçta hırsız olduğunu düşünen adam, araca yaklaştı, kapıyı açarak içeri baktı ve büyük bir şok yaşadı. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta ayı olduğunu gördü.
İKİSİ DE KORKTU
Adam, aracın yanından büyük bir korku ile kaçmaya çalışırken yere düştü; ayı da adamdan korkarak ağaçlık alana kaçtı.
Ormana doğru koşan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.
Yaşanan o anlar ise adamın kardeşi tarafından kaydedildi.
DHA