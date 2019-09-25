Aracında sigara içen sürücülere ceza kesildi

Bursa'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Görevli 250 polisin katılımıyla 15 noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

'DİKKAT DAĞINIKLIĞINA NEDEN OLUYOR'

Polis tarafından durdurulan ve durum hakkında bilgilendirilen taksi şoförü Ömer Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence güzel bir uygulama. Trafikte sigara içmek uygun değil, dikkat dağınıklığına neden oluyor." dedi.

Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.

TEKİRDAĞ'DA ‘DUMANSIZ ARAÇLAR’ UYGULAMASI

Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy-Çorlu yolunda yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

Şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, araçlarında sigara içen ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de cezai işlem uyguladı.

MANİSA'DA "DUMANSIZ ARAÇLAR" UYGULAMASI

Manisa'nın il merkezi ve ilçelerinde, trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

İl merkezinde, asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla 15 noktada, 150 personelle yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içmedikleri denetlendi.

Polis, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Durdurulan sürücülerden Fatih Gezinti, uygulamada ilk denetlenen sürücülerden biri olduğunu belirterek, "Zaten araçlarda sigara içilmemesi gerekiyordu, doğru bir uygulama. Bize de ders oldu, tekrarı olmaz." dedi.

Akhisar'dan İzmir'e gittiğini aktaran sürücü Burak Aktaş, "Aracı servise götürüyordum, o sırada elimde sigara vardı. Bu şekilde ilk defa ceza yiyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Araçta sigara içmeyeceğiz, dumansız hava sahasına uyacağız." diye konuştu.

Turgutlu ilçesinde de uygulamada denetlenen sürücülerden Abdullah Tarcan, sigara içmenin sürücülerin dikkatini dağıttığını belirterek, "Araç içerisinde sigara kullanan olduğu zaman rahatsız oluyorum. Sigara zaten insan sağlığına zararlı. Bu yasak ile kimseye aracımda sigara içemeyecek." ifadelerini kullandı.

153 LİRA CEZA

TOKAT'ta polis ekipleri tarafından, otomobillerde ve taksilerde 'dumansız araç' uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde otomobillerde ve taksilerde 'dumansız araç' uygulaması yapıldı. Kent merkezinde bulunan güvenlik ve radar kameralarından araç içinde sigara içtiği tespit edilen sürücüler, Devlet Su İşleri Tokat Şube Müdürlüğü önünde uygulama noktasında durduruldu.

Araç sürücülerine Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153 lira ceza kesildi. Kentte otomobil içinde sigara içmekten ilk ceza ise serbest meslek ile uğraşan Vedat Omca'ya kesildi. Omca, "Uygulamadan hiç bilgim yoktu. Ceza yedik, bundan sonra dikkat edeceğiz" dedi.

Uygulamaya katılan Ahmet Selçuk ise, ''Aslında çok doğru bir şey. Ben devamlı uzun yola gidip gelen insanım sigara içiyorum ama bundan sonra daha dikkat edeceğim. Sağlığımız bizim için önemli" şeklinde konuştu.

TAKSİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Ticari taksi sürücüsü Ahmet Melih Uçar ise uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek "Bu uygulama çok iyi oldu. Normalde taksilerde yasak olduğunu biliyoruz. Şimdi ise sivil araçlarda da şoförlerin sigara içmesinin yasak olduğunu öğrendik. Yalnız bu işin devamlılık arz etmesi lazım. Yani bu kontrollerin her gün olması lazım. Hemen hemen her gün olması lazım ki insanlar daha rahat etsinler. Şimdi aracımıza binen müşteriler 'sigara içmek serbest mi' diyorlar. Yasak dediğimizde binmek bile istemeyenler oluyor ama binmesinler. Ben bu sigara yüzünden çok kaza gördüm. İnsanlar şoför koltuğunda sigarayı çekiyor, duman gözüne kaçıyor, yol puslanıyor, kaza yapıyor. Bu uygulama çok güzel bir uygulama inşallah devamı gelir" dedi.

AA-DHA