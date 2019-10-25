Aracında uyuşturucu bulunan doktor serbest bırakıldı

Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Elif Ç. (35), aracında dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak tabir edilen piyasa değeri 60 bin liralık 71 gram metamfetamin, uyuşturucuyu tartmak için hassas terazi, 2 adet silah ve 18 adet fişekle yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanacak

Narkotik ekiplerinin 3 aydır takip ettiği Ç., suçlamaları inkar etmesine rağmen, çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanacak.

Yeni Asır'ın haberine göre, Nazilli Devlet Hastanesi'nde üç yıldır pratisyen hekim olan bir çocuk annesi Elif Ç., uyuşturucu sattığı iddiasıyla Aydın Narkotik Şube ekiplerince takibe alındı.

Uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi

Üç aydır telefonları dinlenen Ç. için narkotik ekipleri dün düğmeye bastı. Doktor Ç. aracıyla, çocuğunun bakıcısı olduğu öğrenilen K.D. ile sevgilisi S.D. de 09 NF 004 plakalı araç ile Nazilli'den Aydın'a yola çıktılar. Aydın Narkotik Timleri, Efeler ilçesi Umurlu mahallesinde aracın önünü kesti.

Narkotik köpekleriyle arama yapan polisler, Ç.'nin aracında 71 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu ile bunu tartmada kullanılan hassas teraziyi buldu. Diğer araçta ise 2 silah ve 18 fişek ele geçirildi.

Doktor, bakıcı ve sevgilisi iddiaları kabul etmedi

Emniyete getirilen doktor, bakıcı ve sevgilisi, suçlamaları kabul etmedi. Doktor Ç., uyuşturucuyu psikolojik sorunları olduğu için kullandığını söyledi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Bakıcı K.D. ile sevgilisi ise uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti. Çıkarıldıkları mahkemede Dr. Elif Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinden satıyordu

Uyuşturucu satmaktan yargılanacak doktorun, metamfetamini sosyal medya üzerinden de pazarladığı ortaya çıktı.

#Olayıngeçmişi

Emniyet ekipleri, Nazilli Devlet Hastanesi’nin acil servisinde görevli doktor Elif Ç.’nin uyuşturucu sattığı şüphesiyle takibe aldı.

3 ay süren takip sonucu doktorun aracını durduran ekipler, arabada uyuşturucu madde ile hassas terazi buldu.

Elif Ç, sevgilisi ve bakıcısı gözaltına alındı.



