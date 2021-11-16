Türkiye Aracını bekçilerin üzerine sürdü! Son anda kurtuldular

Aracını bekçilerin üzerine sürdü! Son anda kurtuldular

Türkiye

Aracını bekçilerin üzerine sürdü! Son anda kurtuldular

Eskişehir’de bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü önce park halindeki minibüse, ardından da kaldırıma çarptı. Sürücü bu kez aracını geldiği yöne doğru sürdü. Bekçiler, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

16 Kasım 2021, Salı 15:37 Son Güncelleme:
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Eskişehir’de bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle geri manevra yapıp kaçarken park halindeki minibüse, ardından da kaldırıma çarptı. Tekrar geldiği yöne hareket edip, aracını kendisine doğru gelen bekçilerin üzerine süren sürücü kaçtı.


Olay, 10 Kasım akşamı Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Cumhuriyetler Sokak'ta meydana geldi. Devriye görevi yapan bekçiler, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymadı, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Kapısı açık ve hızla geri giden otomobil, park halindeki minibüs ile kaldırıma çarptı. Şüpheli, bu kez aracını geldiği yöne sürdü. Bu sırada bekçiler, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.


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