Türkiye Aracını geri alamayınca baz istasyonuna çıktı

Aracını geri alamayınca baz istasyonuna çıktı

Türkiye

Aracını geri alamayınca baz istasyonuna çıktı

Antalya'da tamire götürsün diye yakınına arabasını veren Abdullah Ç. aracını geri alamayınca baz istasyonuna çıktı.

27 Şubat 2022, Pazar 15:16 Son Güncelleme:
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Antalya’da iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için verdiği aracını geri alamayan adam, sinirlenerek baz istasyonuna çıktı. Polisler onlarca metre yükseklikteki adamı bir buçuk saatlik çabanın sonunda inmeye ikna etti.

Olay, Kepez ilçesi Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Abdullah Ç. isimli vatandaş iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için otomobilini verdi. Bir süre sonra aracını verdiği yakınına ulaşamayınca sinirlenerek baz istasyonuna çıkan Abdullah Ç.’yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine kısa süre içerisinde gelen polis ekipleri, seslerini duyuramadıkları adama olay yerine gelen ambulansın megafonuyla seslendi. Ardından polisin megafonla verdiği numarayı arayan Abdullah Ç., aracının getirilmesini istedi.

Polislerin 1 buçuk saat süren ikna çabalarının ardından baz istasyonundan inen Abdullah Ç. polis merkezine götürüldü.


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