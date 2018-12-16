Aracını ucuza koru!

Fiyatı nedeniyle ve zorunlu olmadığı için rağbet görmese de kaskonun önemi büyük. Zorunlu trafik sigortası adı üstünde zorunlu ve kaza halinde karşı tarafın hasarını karşılıyor. Aracınızda oluşacak herhangi bir hasarı ya da tedavinizi kesinlikle karşılamaz. İsteğe bağlı olan kasko ise hasarları, sizin veya teminata göre yanınızdaki yolcuların sağlığıyla ilgili oluşan tüm masrafları karşılar.

TEMİNATLAR STANDART

Trafik poliçesinde karşı tarafa vereceğiniz maddi zararın limiti araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira. Lüks veya birden fazla araca çarpabilirsiniz. O yüzden kaskonuz olsun ve kasko yaptırırken ‘ihtiyari mali mesuliyet’ limitini 100 bin liranın üzerinde belirleyin. Trafik poliçesi yetersiz kalırsa eksiği kasko tamamlar. Ama her iki sigorta da ayrı bir maliyet. Ucuzu mümkün mü? Evet...

KASKO SİGORTASINDA DURUM FARKLI

Kasko sigortasında tavan fiyat yok. Fiyat teminata göre değişiyor. Muafiyetli bir kasko satın almak primleri düşüren bir durum. Ancak muafiyet indirimi, olası hasar esnasında oluşan maddi tutarın belirli bir kısmının araç sahibi tarafından karşılanması anlamına geliyor. Doğan Sigorta Brokerlik CEO’su Selcen Gür’ün verdiği bilgiye göre kasko şu durumlarda ucuza yaptırılabilir:

✘Belli başlı teminatlar (ihtiyari sorumluluk/ferdi kaza/tedavi gideri) düşük alınırsa,

✘Aracın yapılacağı servis sigorta şirketi tercihine bırakılırsa,

✘Olası bir hasarda kullanılacak ikame aracın süresi kısa tutulmuşsa,

✘Hasarsızlık indirimi varsa.

YARARLI BİLGİLER

✘Trafik sigortasında kaza yapmayan 7. basamaktaki sürücüler yüzde 45’e varan hasarsızlık indirimi alabiliyor.

✘Trafik sigortasında teminatlar sabit olduğu için farklı şirketlerden teklif alabilirsiniz.

✘Zarar gören ön camın standart bir camla, anlaşmalı servislerde değiştirilebileceği şartı kaskoyu ucuzlatan bir durumdur.

✘Kazadan sonra mağdur kişinin ailesi size dava açabilir. Çok yüksek tazminat ödememek için kaskoda yüksek manevi tazminat limiti belirleyin.

✘İnternetten teklif almak için ‘enuygun’, ‘sigortam’, ‘kolay’, ‘enucuzsigortam', ‘hesapkurdu’ gibi sitelerden faydalanıp fiyat araştırabilirsiniz.

✘Kaskoda ‘sıfır araç klozu’ maddesi var. Bazı sigorta şirketleri bu kloz ile sıfır araç ilk yıl ‘pert’ olursa ‘anahtar teslim fiyatı’nı ödüyor. Sorgulayın!

✘İlle de ucuz olsun diye kaskodan terör saldırısı, sel ve su baskınları teminatlarını çıkarttırmayın.

BU MESLEKLERDE İNDİRİM VAR

Sigorta şirketleri öğretmenler, doktorlar, TSK personeli gibi bazı meslek gruplarına özel indirim yapıyor. Bazı sigorta şirketlerinin hazırladığı özel ürünler de var. Örneğin; ‘Kullandığın kadar öde’ veya ‘mini kasko’ gibi fakat bu ürünlerde de teminat bedelleri düşük. Yani alacağınız riske göre prim de düşüyor. Aracın model yılının büyük olması (10 yaş ve üstü) primi artıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor.



