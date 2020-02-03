Aracınız çok mu? Filo kasko tam size göre

Filo kasko yaptıran sigortalılar, iş faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, araç filolarına özel olarak hazırlanmış teminatlar ile doğru analiz edilmiş özel bir fiyatlamadan yararlanıyor. Sigortalı bu sayede, tek seferde tüm araçları için kendilerine özel hazırlanmış bir kasko ürünü satın alabiliyor.

Poliçe maliyetlerini en aza indiriyor

Unico Sigorta Genel Müdür Vekili Burak Topçak, filo sigortasının sağladığı en büyük avantajlardan birinin, poliçe maliyetlerini en aza indirgemesi olduğunu söyledi. “Bu ürünümüzde poliçe içeriği sigortalının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanıyor. Sigortalı bazında özel risk analizi yapılması ve bu detaylara istinaden fiyatlandırılması bu avantajı sağlayan en önemli etkendir” diyen Topçak şunları söyledi: “Araç sayısı fazla olmasına rağmen, poliçelerin tek seferde tanzim edilmesi operasyonel anlamda sigortalının risklerinin açıkta kalmasına engel olmakla beraber; kurumlarındaki nakit akışlarını daha düzenli takip edebilmelerini sağlamaktadır. Poliçe vadesinde gerçekleşen hasarlarını tek elden ve düzenli olarak takip edebilmeleri, sigortalılarımıza filolarının hasar prim dengelerini korumalarında da yardımcı oluyor“

Sigortalıları sürece dahil ediyoruz

Tema Sigorta Yönetici Ortağı Cengizhan Korkut ise, filo sigorta çalışmalarında müşterilerini de sürece dahil ettiklerini söyledi. Korkut, “Kasko poliçesi yapılırken tüm filonun detayına dikkat edilmeli ve eksik bir teminat olmaması için özenle çalışılmalı. En önemlisi sürecin her anında tahmin yürütmeden direk firmanın yetkilileri ile yan yana gelip, sigortalıları da sürecin içine katarak beraber bir çalışma yöntemi uygulanmalıdır” diye konuştu.

Filo kasko yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?

Sigortalıların filo kasko sigortasını yaptırırken öncelikle fiyata bakmaları gerekiyor. Bunun yanında poliçenin içerisinde yer alan bazı teminatlara da dikkat etmek ayrıca önemli. Filo kasko poliçesini tercih edenler unutmamalıdır ki araçları yollarda dolaştıkça aslında sürekli bir risk altında yer alıyor. Bu risk, araçlarının maddi olarak uğrayabileceği zararlardan daha çok karşı tarafa verilebilecek zararlardan oluşuyor. Unutulmamalı ki yeri geldiğinde kendi aracından vazgeçebilen araç sahipleri, karşı tarafa verdiği zararlardan ise kaçınamıyor. Bu nedenle çok aracı olanlar için filo kasko oldukça önemli avantajlar sağlıyor.



