Aracınızı kışa hazırlayın

Gülten UĞURLU / POSTA

Kışa girerken pek çok konuda hazırlık yapıldığı gibi aracınızı da kışa hazırlamanız gerekiyor.

Soğuk, sisli, yağmurlu ve karlı havalarda araç kullanımı her zamankinden daha riskli olduğundan, araçların da buna göre bakımlarının yapılması şart. Aracınızın belli başlı parçalarının bakım görmesi veya değiştirilmesi, sürüş güvenliği için önemli.

Masrafınız düşer

Kötü hava şartları motorun performansını zorlar, kar ve buz araç çekişini sınırlar, oluşan çukurlar lastiklere zarar verir. Aracınızın kışlık bakımını yapmadığınızda, bu nedenlerden dolayı 5 bin liraya yakın fatura ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bakım yaptırarak ise böyle bir masraftan da kurtulmuş olursunuz.

İşte kışın karşılaşılabilecek risklere karşı yapılması gereken bakımlar:

Şanzıman

Şanzıman bakımında esas olan yağ kaçağı kontrolüdür ve bu kontrol, aracı olası büyük arızalardan koruyabilir. Baskı balata ya da debriyaj balatası olarak bilinen şanzıman sistemi parçaları da ömürleri dolduğunda mutlaka değiştirilmeli.

Silecek lastiği

Yağışlı günlerde ya da çamurlu arazilerde değeri daha fazla anlaşılan silecek lastiklerinin yıpranma kontrolü, hayat kurtarıcı olabiliyor.

Cam suyu

Soğuk havalara hazır olmak için cam (silecek) suyuna antifriz ilavesi yapılmalı. Antifrizli su, cam suyunun donmasına engel olacaktır.

Direksiyon hidroliği

Sızıntı olasılığı düşük de olsa, hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılan hidrolik yağı kontrol edilmeli ve eksik olması durumunda tamamlanmalı.

Lastikler

Lastik diş derinliği yasal sınırı 1.6 mm. Kış lastiklerinde 4 mm’in altına düştüğünde lastiklerin yenilenmesi gerekir. Ayrıca aynı aks üzerindeki 2 lastik arasındaki aşınma farkı, 5 mm’den fazla olmamalı.

Kışın yaşanan sıcaklık düşüşü, lastik basıncının azalmasına neden olur. Doğru basınç oranlarının kontrolü yapılmalı ve kış mevsimi standartlarındaki lastikler kullanılmalı.

Fren hidroliği

Standart kullanım ömrü 2 yıl olan ve fren performansı açısından büyük önem taşıyan fren hidroliği, ömrünün dolması beklenmeden mevsim geçişlerinde özellikle kontrol edilmeli.

Farlar

Gece araç kullanımı ile birlikte görüş mesafesinin düştüğü sisli hava şartları gibi koşullarda farlar daha fazla kullanılır. Bu nedenlerden dolayı yol ve sis farlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.

Aydınlatmada farlar kadar yanmayan ampullerin değiştirilmesi de önemli.

Soğuklar yaklaşırken zayıf akülerin şarj ettirilmesi veya yenilenmesi, su seviyelerinin ve elektrot seviyelerinin kontrol edilmesi, uzun süre kullanılmayacaksa kutup başlarının sökülmesi gibi kontrol ve müdahaleler mutlaka yapılmalı.

Motor suyu

Motor soğutma suyunun (antifriz) donarak silindir bloğunun çatlamaması ve çeşitli arızalara neden olmaması için antifriz seviyesi kontrolü sağlanmalı.

Kalorifer

Araç kaloriferleri, soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aksamıdır. Isıtma, buz çözme gibi fonksiyonları yerine getiren kaloriferlerinizi kış gelmeden kontrol ettirin.

Buji bakımı

Elektrik ve ateşleme sisteminde oluşan sorunlar, yakıt tüketimini yüzde 10 artırabiliyor.

Yakıt tüketimi dengesini sağlamak için buji tırnaklarının ayarı ve temizliği yapılmalı. Buji bakımı yapılmayan araçlar, 10 litrede 1 litre daha fazla yakıt tüketebilir.