Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Osman T. (44), minibüsle Derbent Baraj Gölü’ne geldi.

İddiaya göre, araçta bulunan ailesini "Biraz hava alacağım" diye indiren evli ve 3 çocuk babası Osman T. sonra minibüse binip aracı çalıştırdı ve baraj gölüne uçtu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Minibüsün baraja düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelerek güvenlik önlemi alan jandarma, deniz polisi ve sahil güvenlikten yardım istedi.

Olay yerine gelen dalgıçlar kısa sürede minibüse ulaşarak Osman T.’nin cansız bedenini sudan çıkardı. Olay yerinde yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldular. Ceset, Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SAMSUN (İHA)