Türkiye Araçlar kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar yola savruldu

Araçlar kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar yola savruldu

Türkiye

Araçlar kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar yola savruldu

Kars Sarıkamış'ta kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Sarıkamış İlçe ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

02 Temmuz 2021, Cuma 16:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 9 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Sarıkamış İlçe ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Rauf Tamer
Demokrat Amca
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknolojide kimse geride kalmasın
Hakan Çelik
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar