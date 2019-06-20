Araçlar kuvvetli yağışın yıktığı istinat duvarının altında kaldı

Meteoroloji'nin önceden uyardığı sağanak yağış ve dolu Elazığ’da yaklaşık 1 saat etkili oldu. Ana caddeler, sokaklar ve alt geçitler sular altında kalırken Mustafa Paşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında bulunan Orduevi içindeki lojmanların istinat duvarı 3 ayrı yerden yıkıldı.

ZARAR GÖRDÜLER

Yıkılan duvarın altında bazı araçlar kalırken, bazı araçlarda basınçla fırlayan molozlar nedeniyle zarar gördü. Toplam 7 aracın zarar gördüğü olay nedeniyle bölgeye Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri gönderilerek çalışma başlatıldı. Öte yandan aynı bölgede etkili olan yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

İHA