Araçlar kuvvetli yağışın yıktığı istinat duvarının altında kaldı
Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle orduevinin istinat duvarı yıkıldı, bazı araçlar duvarın altında kaldı. Yağışla oluşan su taşkınları da birçok iş yerini bastı
Meteoroloji'nin önceden uyardığı sağanak yağış ve dolu Elazığ’da yaklaşık 1 saat etkili oldu. Ana caddeler, sokaklar ve alt geçitler sular altında kalırken Mustafa Paşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında bulunan Orduevi içindeki lojmanların istinat duvarı 3 ayrı yerden yıkıldı.
ZARAR GÖRDÜLER
Yıkılan duvarın altında bazı araçlar kalırken, bazı araçlarda basınçla fırlayan molozlar nedeniyle zarar gördü. Toplam 7 aracın zarar gördüğü olay nedeniyle bölgeye Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri gönderilerek çalışma başlatıldı. Öte yandan aynı bölgede etkili olan yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
İHA