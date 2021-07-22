Türkiye Araçların arasında dans etti! Herkesi tehlikeye attı

Araçların arasında dans etti! Herkesi tehlikeye attı

Türkiye

Araçların arasında dans etti! Herkesi tehlikeye attı

Diyarbakır'da karayoluna çıkan kadın yoldan geçen araçlara aldırış etmeden dans etti. Sürücülerin ve kendisinin canını hiçe sayan kadının dans ettiği anlar kameralara yansıdı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 12:31 Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinde, trafiğin yoğun olduğu Diyarbakır-Şanlıurfa karayoluna çıkan kadın, hızla ilerleyen araçların arasına girerek dans etti. Kadının trafiği tehlikeye soktuğu o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören kadın, hızla uzaklaşmaya çalıştı. Polis, kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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