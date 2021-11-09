Türkiye Araçların hepsi birbirinden lüks! İkiz plaka yöntemiyle kaçakçılık yaptılar

Araçların hepsi birbirinden lüks! İkiz plaka yöntemiyle kaçakçılık yaptılar

Türkiye

Araçların hepsi birbirinden lüks! İkiz plaka yöntemiyle kaçakçılık yaptılar

Lüks otomobil ve ikiz plakalı araçlarla Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarını kullanarak kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Edirne merkezli 9 ilde dev operasyon düzenlendi. İşte ele geçirilenler...

09 Kasım 2021, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarından yurda lüks otomobil ve ikiz plakalı araçlarla kaçak eşya getiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Edirne merkezli İstanbul, Sakarya, Düzce, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında gümrük personelinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 4 spor otomobil ile 2 bin 200 güneş gözlüğü, 900 oyuncak, 890 rulman, 298 cep telefonu, 39 lüks otomobil ses ve görüntü sistemi parçası ile 540 gıda takviyesine el konuldu, araçlar emniyetin bahçesine çekildi.

Gözaltına alınan gümrük personeli H.H.S, U.K, ve M.T. ile diğer şüpheliler E.A, Ü.A, O.K, K.M.M, E.T. ve E.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


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