Türkiye Araçlarını gören mahalle sakinleri, sabaha şok içinde uyandılar

Araçlarını gören mahalle sakinleri, sabaha şok içinde uyandılar

Türkiye

Araçlarını gören mahalle sakinleri, sabaha şok içinde uyandılar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sabah uyandıklarında araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören mahalle sakinleri, soluğu polis merkezinde aldı.

12 Aralık 2021, Pazar 16:22 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki 16 araç, lastikleri kesilmiş halde bulundu. Sabah uyandıklarında lastiklerinin yarık olduğunu gören araç sahipleri ise soluğu polis merkezinde aldı.

Olay, Gölcük'ün Halıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplam 16 aracın bilinmeyen bir sebepten dolayı lastiği kesildi.

Sabah araçlarının lastiklerini kesik halde bulan vatandaşlar şaşkınlık içerisinde polis ekiplerine haber verdi. Henüz lastiklerin kim tarafından ve neden kesildiğinin belli olmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Araçlardan birinin sahibi olan Mustafa Eraydın, "Sabah namazına kalktım ve arabamın lastiğinin inik olduğunu gördüm. Namazdan sonra geldiğimde lastiğin kesici bir alet ile kesildiğini gördüm. Aynı şikayetten birkaç kişi geldi, polisi aradık. Mahallemizde 16 araç lastiğinin kesildiği söylendi" dedi.

Enes Azmak


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