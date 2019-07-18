Araçtaki değer kaybına tazminat

Türkiye’de 2018’de toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832’si maddi hasarlı. Yani araçların hasar gördüğü kazalar. Maddi hasarlı kazaların çoğu büyükşehirlerde meydana geliyor. Kaza sonrası pert olmayan araçlar onarılarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak bu araçlar 'kazalı’ damgası yediği için ikinci elde değer kaybına uğruyor.

İKİNCİ ELİ DÜŞÜYOR

Kazaya karışan aracın, kazadan önceki ikinci el piyasa değeri ile kazadan sonraki değeri arasındaki farka ‘araç değer kaybı’ deniyor. Bu kaybın 30-40 bin lira olması gerekmiyor. 2-3 bin liralık zarar da tazmin edilebilir. Çoğu araç sahibi bunun farkında değil ya da zahmetli diye işlem yapmaktan kaçınıyor. Oysa yapılacaklar basit. Başvuru için gereken süre de uzun.

2 YIL SÜRENİZ VAR

Yasaya göre; araç değer kaybı, kazaya karışan diğer araç sahibinin sigortasından talep edilebiliyor. Bu kayba yönelik hak aramak için de 2 yıl zamanaşımı süresi bulunuyor. Karşı taraf kazaya karışıp kaçmışsa bu durumlarda zaman aşımı bu kişinin tespit edildiği tarihten başlıyor. Örneğin; 3 yıl sonra tespit edilirse o tarihten itibaren 2 yıl ekleniyor.

BAŞVURU SİGORTA ŞİRKETİNE

Yaklaşık 22 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren araç değer kaybıyla ilgili merak edilenleri Doğan Sigorta CEO’su Selcen Gür’e sorduk.

● Kaza sonrası değer kaybına uğrayan araç sahipleri ne yapmalı?

Değer kaybı için, kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketine başvurmak gerekir. Aracın trafik sigortası yoksa kusurlu araç sürücüsüne ve ruhsat sahibine karşı da dava açarak zararınızı talep edebilirsiniz.

● Değer kaybı nasıl hesaplanıyor?

Aracınızın hasar geçmişi, kilometresi, marka, model ve üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri gibi bilgiler dikkate alınıyor. Aracınızın kaza sonrası değerinin düşmesi, araçtaki maddi hasarın büyüklüğü, zarar gören parçalar dolayısıyla yapılan tamiratın büyüklüğü ve işçilik kalitesine göre değişir.

RAPORA GÖRE KARAR

■ Süreç nasıl işler?

Öncelikle ekspertize aracın değer tespiti yaptırılır. Mahkeme veya Sigorta Hakemi daha sonra bilirkişi tayin eder, bilirkişi de araçtaki hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak değer kaybını gösteren raporunu hazırlar ve sunar. Başvuru da bu rapora göre karara bağlanır.

■ Hangi durumda kayıp tazminatı istenemez?

Araçta değişim yapılabilecek; farlar, jantlar, stoplar, silecekler, camlar ve tamponlar gibi onarım gerektirmeyen parçalar ile vidalı parçalardaki değişiklikler için değer kaybı tazminatı talep edilemez.

KASKO DA DEVREYE GİRER

■ Değer kaybı kaskodan mı, zorunlu trafik sigortasından mı karşılanır?

Karşı tarafın trafik sigortasından karşılanır. Değer kaybının trafik sigortasının limitlerini aştığı durumlarda, kusurlu aracIn kasko sigortasındaki ‘ihtiyari mali mesuliyet ek teminatı’ devreye girer.

ARACILAR VAR AMA...

● Bu konuda birçok aracı var. Mağdur olmamak adına nereye başvuru yapmalı?

Araç değer kaybının tazmini için önerimiz kazaya sebebiyet veren trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketine başvuru yapılmasıdır. Mahkeme süreci için ise avukata danışılmalı.

● Kazaya karışan ama izini kaybettiren (vurup kaçan) sürücülerin yarattığı değer kaybı mağduriyeti nasıl giderilir?

İzini kaybettiren bir olay gerçekleşirse, hasar tazmini yapılamaz.

ADIM ADIM YAPILMASI GEREKENLER

Öncelikle değer kaybı talebi için karşı tarafın sigortasına başvurun.

»Karşı taraf tespit edilemezse, kasko yaptırdığınız şirkete danışın.

»Sigorta zararı karşılamazsa veya daha düşük bir bedel önerirse Sigorta Tahkim Komisyonu’na (bilgi@sigortatahkim.org veya 0 216 651 65 65 nolu telefon) başvurun.

»Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru için form doldurmak ve bunu imzalamak gerekiyor.

»Komisyon uzmanları talebi değerlendirip inceleme yapıyor ve 15 günde yol haritası çiziliyor.

»Başvuru hakemler tarafından incelenecekse karar en geç 4 ay içinde çıkıyor.

»Kaza sonucu araç pert olmuşsa ve bu durum belgelenmişse araç değer kaybı talep edilemiyor.